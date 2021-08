Listo el punto de vacunación para los hinchas que vayan al Santa Fe vs Nacional

Queda un día para que regrese el público a El Campín el próximo 3 de agosto para el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional.

Además del regreso de los hinchas bogotanos al fútbol tras un año y medio, la noticia también está en el anuncio de la alcaldía sobre un puesto de vacunación que será habilitado en el Movistar Arena para que los aficionados que quieran y que puedan vacunarse lo hagan.

Específicamente, el puesto de vacunación estará en la puerta número siete del recinto aledaño al estadio y estará habilitado sin necesidad de agendar cita previa y sin importar la EPS. El horario de atención será de 8:00 a.m a 5:00 p.m,

Según Alejandro Gómez, secretario de salud, la vacuna que estará disponible la primera dosis será Moderna, aunque después en la segunda habrá de otros laboratorios.

“Estamos haciendo un piloto y hace parte del proceso de reactivación de toda nuestra ciudad, no sólo por la alegría que genera el fútbol en la hinchada, sino porque se establece como una posibilidad de generar empleo y generar trabajo”, aseguró Gómez sobre el plan de vacunación de la alcaldía en los alrededores de El Campín.

El único requisito para recibir la vacuna es ser mayor de 25 años ya que en Colombia solo se están vacunando personas de mayores de ese rango de edad.

La vacuna y la prueba para detectar el coronavirus no será obligatorio para entrar al El Campín, pero sí lo será el uso del tapabocas y el distanciamiento social. Además, estará prohibido el consumo de bebidas y alimentos.

El partido entre Santa Fe y Nacional el 3 de agosto no será el único de este mes en El Campín; el 8 de agosto se jugará Millonarios vs Santa Fe; el 15 jugarán Santa Fe vs La Equidad; el 22 Millonarios vs Deportivo Independiente Medellín; el 29 Santa Fe vs América de Cali.