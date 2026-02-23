Publicidad

“Nos ha tocado un día menos de descanso que todos los rivales”, Pablo Repetto

El director técnico de Independiente Santa Fe se quejó del calendario que le ha tocado a su equipo en la Liga Betplay 2026-I.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
23 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Santa Fe derrotó 2-1 a Junior en el estadio El Campín y tomó un respiro en la Liga Betplay 2026-I. Sin embargo, el equipo capitalino aún se encuentra fuera del grupo de los ocho. Por el lado de Atlético Junior, a pesar de la derrota en Bogotá, el club barranquillero es séptimo en la tabla de posiciones.

Durante la rueda de prensa posterior al partido, Pablo Repetto, DT de Independiente Santa Fe, se quejó de la cantidad de partidos del conjunto cardenal en Liga Betplay. Una situación que, según él, les deja un día menos de descanso que otras escuadras que han jugado la misma cantidad de compromisos.

“Ahora, vamos a pensar en el miércoles, contra Atlético Nacional. Increíblemente, nos ha tocado un día menos de descanso que todos los rivales. Ojo, no es que esté llorando, que quede claro, pero siempre es así. De hecho, nos tocaron las dos finales de Superliga, Nacional tiene un día más. Tenemos mala suerte en eso y espero que eso cambie”, expresó Repetto.

¿Qué dijo Pablo Repetto?

El director técnico de Independiente Santa Fe fue enfático en decir que no se estaba quejando ni llorando. Habló de que jugar dos finales y luego empezar el campeonato les ha quitado tiempo de trabajo y un día de descanso.

Adicionalmente, Repetto aseguró que el libro de traspasos del cuadro bogotano no estaba cerrado. “Hay posibilidad de que llegue otro jugador extranjero en el frente de ataque. Este equipo tiene para seguir mejorando”, manifestó el estratega uruguayo.

El cotejo entre Santa Fe y Junior también dejó un picante cruce entre Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez, dos de los delanteros más importantes del FPC. El goleador de El León le recriminó a Teo su actitud frente a una agresión.

¿Qué se dijeron Rodallega y Teo?

A él le gusta ser más mediático, quizás provocar, pero lo supimos manejar. Incluso al mismo Roldán le dije que no me calmara, que se dedicara a hacer su trabajo y yo el mío”, dijo en zona mixta Rodallega sobre el cruce con Gutiérrez.

Respeto a lo que le dijo a Teo mientras este estaba en el piso, dijo que no podía decirlo, pero que eran cosas de fútbol. Incluso señaló que la forma en que cada uno defiende su equipo demuestra la pasión que ambos sienten por la profesión.

Vale la pena recordar que tanto Hugo Rodallega como Teófilo Gutiérrez en algún momento de sus carreras hicieron parte de la selección de Colombia. El primero fue la gran figura en un Sudamericano Sub-20 celebrado en el país. El segundo jugó el Mundial de Brasil 2014 como el delantero titular de la Tricolor.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

