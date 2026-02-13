Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

¿Qué pasó con la llegada de Brayan Ceballos a Santa Fe? El club explicó la situación

Independiente Santa Fe confirmó que el defensor central del New England Revolution no llegará al club.

Juan Carlos Becerra
13 de febrero de 2026 - 02:58 p. m.
Foto: @shotsbyyann
Brayan Ceballos no jugará en Independiente Santa Fe, pese a que existía un acuerdo económico avanzado con el club dueño de sus derechos. La negociación, que apuntaba a convertirse en una de las más altas en la historia reciente del equipo bogotano, terminó cayéndose por un obstáculo financiero imposible de sortear en el contexto actual del ‘cardenal’.

El club cardenal confirmó que recibió una comunicación formal por parte de New England Revolution con una exigencia adicional de último momento: garantías bancarias que respalden el pago acordado por el 60 % de los derechos deportivos del defensor de 24 años.

Santa Fe había presentado una oferta cercana a 1,2 millones de dólares, estructurada en tres cuotas, fórmula que inicialmente destrabó la negociación. Sin embargo, el nuevo requisito cambió el panorama. En un comunicado oficial, la institución explicó que esas garantías no pueden emitirse debido al proceso que adelanta bajo la Ley 1116 de insolvencia.

Hemos recibido la comunicación del club que exige unas garantías bancarias que infortunadamente hoy no es posible cumplir debido al proceso que adelantamos en la Ley de insolvencia 1116”, informó la dirigencia. La respuesta dejó sin margen de maniobra a un acuerdo que hasta hace pocos días parecía cerrado.

Un fichaje pedido por Repetto

El defensor era una de las apuestas más fuertes que pretendía el club para afrontar la Copa Libertadores de este año. Además, era un pedido del mismo entrenador cardenal. Su nombre estaba marcado como prioridad para reforzar la zaga central.

El entendimiento entre los clubes incluía la compra del 60 % del pase, mientras el equipo estadounidense conservaba el 40 % restante. El acuerdo económico, según lo trascendido en su momento, satisfacía a las partes y también al futbolista, que buscaba regresar al país.

Pero la exigencia de respaldos bancarios terminó por bloquear la transferencia. En el contexto del proceso financiero que atraviesa la institución, cumplir con esa condición resultaba inviable.

El impacto del proceso de insolvencia

El punto crítico no fue la cifra ni la voluntad de las partes. El problema radicó en la estructura de garantías. Bajo el marco de la Ley 1116, el club no puede emitir ciertos respaldos financieros que comprometan su reorganización económica.

Aunque el modelo de pago en cuotas había sido aceptado en principio, la solicitud de garantías cambió las condiciones. Sin ese soporte, el club estadounidense no dio luz verde definitiva.

Desde la institución bogotana lamentaron no haber alcanzado el acuerdo final, pero dejaron claro que el mercado no está cerrado y que continuarán trabajando junto al cuerpo técnico para fortalecer la plantilla antes de su participación en la Conmebol Libertadores.

Carrera de Brayan Ceballos

Debutó profesionalmente en 2018 con Universitario de Popayán y se consolidó en Deportes Quindío, donde fue titular habitual en 2021 y parte del equipo que logró el ascenso a Primera División. Tras su paso por el fútbol colombiano, dio el salto al exterior con Fortaleza de Brasil, antes de regresar al país con Junior y continuar su carrera en el Dinamo de Kiev. Su etapa más reciente fue en el New England Revolution, donde disputó 29 partidos en la temporada 2025, acumulando regularidad y minutos que hoy respaldan la inversión hecha por el club cardenal.

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

