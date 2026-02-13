Luisa Agudelo hizo historia con Colombia en el Sudamericano Sub-20 con nuevo récord

La arquera de 18 años fue clave para que la selección de Colombia terminara líder e invicta en el Sudamericano Sub-20 femenino. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La fase de grupos del Sudamericano Femenino Sub-20 dejó una sensación positiva dentro del grupo de la selección de Colombia, especialmente en el sector defensivo. Además del trabajo de la primera línea, Luisa Agudelo ha sido pieza clave para mantener la valla invicta.

La guardameta de 18 años completó 360 minutos sin recibir gol, un registro sin precedentes para una arquera del país en esta etapa del torneo continental.

Con el empate 0-0 frente a Paraguay en la última fecha de la fase de grupos, Colombia aseguró el primer lugar del Grupo A y confirmó una marca histórica individual: la primera vez que una portera colombiana termina la fase inicial del Sudamericano Sub-20 con el arco en cero en los cuatro partidos.

Hasta ahora, el antecedente más cercano se remontaba a 2012, cuando la selección Sub-20 mantuvo el arco invicto durante los tres primeros encuentros con Stefany Castaño. Sin embargo, aquella racha se cortó en el último partido de la fase inicial.

El balance de la Tricolor en la fase de grupos dejó dos victorias y dos empates, números suficientes para terminar en lo más alto de su zona. Pero más allá de los resultados, el equipo mostró orden y consistencia defensiva, aspectos determinantes en torneos cortos.

De Cali a la NWSL: el salto internacional de Agudelo

Tras cerrar un ciclo exitoso con el Deportivo Cali, la arquera continuará su carrera en el exterior. Su nuevo destino será el San Diego Wave FC, club de la National Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos.

La salida del equipo vallecaucano estuvo acompañada de mensajes de reconocimiento. Deportivo Cali destacó su aporte en títulos y atajadas decisivas, mientras la jugadora respondió con palabras de gratitud.

Su recorrido incluye el subcampeonato sudamericano y mundial Sub-17 en 2022, además de dos títulos de Liga con el conjunto azucarero.

Un cierre perfecto que marca el camino

El Sudamericano Sub-20 que se disputa en Paraguay ya tiene un hito colombiano en sus registros. Cuatro partidos, cuatro arcos en cero. La cifra no es menor en un torneo donde el margen de error suele ser mínimo.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección femenina?

Primera fecha del hexagonal final - lunes 16 de febrero de 2026

Segunda fecha del hexagonal final - jueves 19 de febrero de 2026

Tercera fecha del hexagonal final - domingo 22 de febrero de 2026

Cuarta fecha del hexagonal final - miércoles 25 de febrero de 2026

Quinta fecha del hexagonal final - sábado 28 de febrero de 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador