Repetto habló de su arranque con Santa Fe y fue contundente sobre la grama de El Campín

Pablo Repetto, el DT de Independiente Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El arranque de la era de Pablo Repetto en Santa Fe ha sido, cuanto menos, particular: en sus primeros tres partidos ya había levantado un título, la Superliga, y después de seis encuentros dirigidos todavía no conoce la derrota. Con poco tiempo de trabajo, un calendario apretado y una preparación corta, el técnico uruguayo habló este miércoles con los medios de comunicación e hizo un balance realista de este inicio.

“Es muy temprano porque nosotros comenzamos el 2 de enero. Llevamos un mes y hemos jugado seis partidos. Tuvimos una preparación cortita también. Creo que el margen es amplio”, explicó. Para Repetto, el crecimiento del equipo pasa primero por la mejora individual de varios jugadores que llegaron sin ritmo.

“Jugadores que vienen faltos de ritmo van a mejorar a nivel individual y mejorar lo colectivo. Y después, en la idea de juego, estamos trabajando en eso, estamos a contra del reloj porque tenemos que jugar rápido”, añadió, dejando claro que el tiempo ha sido su principal rival en este arranque.

El entrenador reconoció que incluso ha tenido que priorizar el trabajo en video por encima del campo. “A veces tenemos que hacer un poco más de hincapié en la parte de los videos que en la cancha, porque en la cancha no hay mucho tiempo. El tiempo ha sido más para recuperar que para trabajar”.

También habló de los esquemas que ha utilizado y de por qué, en algunos partidos como la final de la Superliga, se apartó de su idea habitual. “Generalmente jugamos con un delantero y uno atrás de él. Por diferentes circunstancias, evaluando los partidos que teníamos, las finales, utilizamos un esquema que quizá no es el que más nos gusta o el que más hemos utilizado”.

Repetto insistió en que no se ata a un solo dibujo táctico. “No nos atamos a algo. Si ustedes analizan la mayoría de los partidos que he dirigido, juego con un delantero, un nueve y extremos. Pero partiremos viendo y evaluando también el nivel de los jugadores, el rival y cómo están desde el punto de vista físico”.

Los fichajes de Santa Fe: ¿están rindiendo?

En ese contexto, se refirió puntualmente a la adaptación de dos fichajes: Nahuel Bustos y Franco Fagúndez. “Son jugadores que venían sin ritmo, jóvenes los dos, con antecedentes muy buenos. Creemos que ellos tienen mucho más para dar de lo que han demostrado hasta ahora, que ha sido bueno también, pero tienen mucho más para dar”.

Fagúndez, por su parte, habló de su proceso de adaptación a Bogotá y a la altura. “Los primeros días se me costaron mucho, tema de la altura, dolor de cabeza. Era bravo la falta de aire, pero hoy en día estamos mucho más acostumbrados, así que venimos bien”.

El uruguayo también destacó el respaldo del grupo. “Desde que llegué me hicieron sentir uno más. Me hicieron mantener la calma, que no me apresurara a nada. Es lindo sentirse respaldado por gente con trayectoria, así como Hugo, como Dani, Marmo, Alejo, el Turro. Estoy muy feliz de estar acá”.

La polémica de El Campín: ¿qué dicen en Santa Fe?

Finalmente, ambos se refirieron al estado de la cancha de El Campín. Fagúndez fue directo: “La cancha está fea, está fea para los dos equipos, no hay excusa. Pero uno quiere jugar en una cancha linda y se va a ver mejor reflejado el juego que queremos proponer”.

Repetto cerró esa idea con una reflexión institucional. “Son cosas que no escapan a lo nuestro. Esperemos que esto que se tomó se siga haciendo, que creo que es un buen precedente de cara al futuro. Son cosas que no escapan a lo nuestro”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador