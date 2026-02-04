Sudamericano Femenino Sub-20 Paraguay 2026: todo lo que debe saber y qué esperar de Colombia

Luisa Fernanda Agudelo Morelo de 18 años se perfila como la gran referente de la selección de Colombia Sub-20 para este Sudamericano Paraguay 2026. Foto: FCF

A por el Mundial femenino Sub-20. Esa es la consigna de la selección de Colombia previo al inicio del Sudamericano que se disputará en Paraguay del 4 al 28 de febrero de 2026. La décimasegunda edición del torneo repetirá el mismo formato del anterior en el que las 10 selecciones de la CONMEBOL se dividirán en dos grupos de cinco equipos cada uno.

Luego de que cada combinado nacional dispute cuatro partidos en la fase de grupos, uno por cada rival en su zona, avanzarán a un hexagonal final los tres primeros en cada tabla de posiciones. Esta será la última etapa del torneo en la que cada conjunto tendrá cinco partidos para intentar ocupar una de las primeras cuatro plazas. Las selecciones que lo logren tendrán un cupo asegurado para la Copa Mundial femenina Sub-20 de la FIFA, Polonia 2026.

Grupos del Sudamericano femenino Sub-20

Grupo A Paraguay Uruguay Venezuela Chile Colombia

Grupo B Brasil Argentina Ecuador Perú Bolivia

¿Cuándo juega la selección femenina de Colombia Sub-20?

La ‘Tricolor’ debutará el 6 de febrero frente a Chile. Dos días despúes (8 de febrero) el equipo de todos se medirá ante Venezuela. La tercera fecha lo cruzará contra Uruguay el 10 de febrero. Finalmente, Colombia se verá la cara con el anfitrión, Paraguay, en la última jornada el 12 de febrero.

Todos los partidos de la selección serán a las cuatro de la tarde y se podrán ver a través de la señal de Caracol HD2, Ditu y la página web del Gol Caracol. Vale la pena aclarar que el equipo nacional no jugará el día que se inaugura el torneo porque le correspondió descansar la primera fecha.

La selección femenina de Colombia Sub-20 nunca se ha podido consagrar en este campeonato. Dos veces ha terminado en el segundo lugar del hexagonal final (subcampeona) y cinco veces se ha tenido que conformar con el tercer puesto.

Convocadas de Colombia para el Sudamericano Sub-20

Lideradas por Luis Agudelo, recien transferida desde el Deportivo Cali a San Diego Wave de Estados Unidos, la selección de Colombia no solo intentará clasificar a su segundo Mundial femenino Sub-20 consecutivo, el más reciente disputado en nuestro país (2024), sino también ser, por primera vez, intentará ser campeona del torneo continiental, superando a una potencia como Brasil.

La ‘Canarinha’ ha ganado todas las ediciones, 10 para ser más exactos, incluyendo la de 2010 que se llevó a cabo en Colombia. Por eso sería una verdadera hazaña que la ‘Tricolor’ o cualquier otra selección diferente a Brasil, pudiera terminar primera del hexagonal final.

En conclusión, el Sudamericano femenino Sub-20 Paraguay 2026 será una buena medida para el equipo de todos. No solo para retarse a no quedarse con la clasificación a la Copa del Mundo, sino saber si el nivel actual da licencia para ilusionarse con un título.

