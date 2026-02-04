La millonaria oferta de Palmeiras por Jhon Arias: ¿fuerte tentación para dejar la Premier?

Jhon Arias llegó a Wolverhampton tras brillar con Fluminense. Foto: Wolverhampton Wanderers FC

El interés de Palmeiras por Jhon Arias no se enfría. Lo que en diciembre parecía un rumor persistente hoy vuelve con fuerza desde Brasil, pese a que el colombiano ha mejorado levemente su rendimiento reciente con Wolverhampton Wanderers.

El problema es estructural: el equipo sigue último en la Premier League y Arias todavía no logra consolidarse como titular indiscutido, un contexto que mantiene abiertas las especulaciones sobre su futuro.

Desde Brasil, Globo Esporte reveló un paso concreto: “El Palmeiras ha presentado una oferta de 25 millones de euros (154,8 millones de reales) al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra por el centrocampista ofensivo Jhon Arias. El club europeo ha mostrado su disposición a cerrar un acuerdo, y el Palmeiras espera la respuesta del jugador”.

La cifra supera con holgura la inversión inicial de Wolves (cercana a 17 millones) y, en términos financieros, deja margen de ganancia para el club inglés.

Sin embargo, el freno no estaría en Inglaterra sino en el propio futbolista. Arias no vería con tan buenos ojos una salida tan pronta del fútbol inglés, donde aún siente que tiene una deuda deportiva por saldar.

En clave con la selección de Colombia, y con el Mundial de 2026 en el horizonte, su prioridad seguiría siendo demostrar que puede rendir al máximo nivel europeo.

A ese escenario se suma un actor más: Fluminense. El club brasileño conserva una opción de recompra si el colombiano decide salir de Wolves, pero para ejercerla tendría que igualar la potente oferta del vigente subcampeón de la Copa Libertadores.

Palmeiras aprieta, Wolves escucha y Arias piensa. La decisión, ahora, parece estar más en la voluntad del jugador que en los números.

