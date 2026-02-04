Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

La millonaria oferta de Palmeiras por Jhon Arias: ¿fuerte tentación para dejar la Premier?

El vigente subcampeón de la Copa Libertadores apuesta fuerte por el colombiano, que ha mejorado su presente en el Wolves de Inglaterra.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
04 de febrero de 2026 - 12:56 p. m.
Jhon Arias llegó a Wolverhampton tras brillar con Fluminense.
Jhon Arias llegó a Wolverhampton tras brillar con Fluminense.
Foto: Wolverhampton Wanderers FC
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El interés de Palmeiras por Jhon Arias no se enfría. Lo que en diciembre parecía un rumor persistente hoy vuelve con fuerza desde Brasil, pese a que el colombiano ha mejorado levemente su rendimiento reciente con Wolverhampton Wanderers.

El problema es estructural: el equipo sigue último en la Premier League y Arias todavía no logra consolidarse como titular indiscutido, un contexto que mantiene abiertas las especulaciones sobre su futuro.

Vínculos relacionados

Sudamericano Femenino Sub-20 Paraguay 2026: todo lo que debe saber y qué esperar de Colombia
Así se jugará la primera fecha de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026
Iván Mejía anunció que vuelve a comentar fútbol: ¿qué se sabe de su nuevo proyecto?

Desde Brasil, Globo Esporte reveló un paso concreto: “El Palmeiras ha presentado una oferta de 25 millones de euros (154,8 millones de reales) al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra por el centrocampista ofensivo Jhon Arias. El club europeo ha mostrado su disposición a cerrar un acuerdo, y el Palmeiras espera la respuesta del jugador”.

La cifra supera con holgura la inversión inicial de Wolves (cercana a 17 millones) y, en términos financieros, deja margen de ganancia para el club inglés.

Sin embargo, el freno no estaría en Inglaterra sino en el propio futbolista. Arias no vería con tan buenos ojos una salida tan pronta del fútbol inglés, donde aún siente que tiene una deuda deportiva por saldar.

En clave con la selección de Colombia, y con el Mundial de 2026 en el horizonte, su prioridad seguiría siendo demostrar que puede rendir al máximo nivel europeo.

A ese escenario se suma un actor más: Fluminense. El club brasileño conserva una opción de recompra si el colombiano decide salir de Wolves, pero para ejercerla tendría que igualar la potente oferta del vigente subcampeón de la Copa Libertadores.

Palmeiras aprieta, Wolves escucha y Arias piensa. La decisión, ahora, parece estar más en la voluntad del jugador que en los números.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

Jhon Arias

Arias

Premier League

Liga de Inglaterra

Premier League de Inglaterra

Palmeiras

Palmeiras Jhon Arias

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.