Santa Fe acordó la llegada de un exMillonarios para afrontar la Copa Libertadores 2026

Independiente Santa Fe comenzó a mover sus fichas con la mira puesta en el calendario 2026. Tras la confirmación de la salida de Elvis Perlaza al fútbol venezolano, la posición de lateral era una de las urgencias del conjunto cardenal para afrontar los torneos locales y la Copa Libertadores.

De acuerdo con la reciente información, Helibelton Palacios sería el elegido para llegar a Santa Fe. El jugador tiene un amplio recorrido internacional, pero no consiguió su mejor versión con Millonarios, su más reciente club.

Desde hace varios días, el plantel trabaja bajo la conducción de Pablo Repetto, en una pretemporada que, aunque todavía no cuenta con los nuevos fichajes en campo, ya marca el tono de lo que se pretende construir. El mensaje interno es orden, competitividad y jerarquía. Por eso, mientras se aguardan los anuncios oficiales, la dirigencia avanza en cerrar incorporaciones que respondan a necesidades concretas y no a apuestas improvisadas.

Todo apunta a que el primer nombre en hacerse oficial será el de Franco Fagúndez, pero detrás de esa confirmación aparece el arribo de Helibelton Palacios, lateral derecho de 32 años, que llegaría a Santa Fe con el pase en su poder tras finalizar su vínculo contractual, tanto con Millonarios como con Cruzeiro de Brasil. La información fue anticipada por el periodista Alexis Rodríguez y da cuenta de un acuerdo ya cerrado, a la espera de formalidades.

Helibelton Palacios en Millonarios

El paso de Palacios por Millonarios estuvo lejos de cumplir con las expectativas. La irregularidad en su rendimiento y los problemas físicos marcaron un ciclo corto y sin continuidad, lo que derivó en la no renovación de su contrato. Sin embargo, Santa Fe apuesta por la experiencia de un jugador que conoce el medio, que ha competido a nivel internacional y que puede ofrecer variantes en una posición donde las opciones se fueron reduciendo.

No es un dato menor que la posible contratación de Palacios surja después de que Santa Fe no lograra concretar las negociaciones por Joan Castro ni por otras alternativas que estaban en carpeta. Ante ese escenario, la dirigencia optó por un perfil de un futbolista con recorrido y ya acostumbrado a Bogotá.

La carrera de Helibelton Palacios

La carrera de Palacios incluye pasos por Deportivo Cali, La Equidad (ahora Inter de Bogotá), Atlético Nacional, además de experiencias en el exterior con Club Brujas de Bélgica, Elche de España y Cruzeiro de Brasil. Ese trayecto, con picos y momentos de irregularidad, es el que Santa Fe espera capitalizar, entendiendo que el desafío no será recuperar una versión pasada, sino integrarlo a una estructura colectiva que potencie sus virtudes y minimice sus limitaciones.

El calendario cardenal no da margen para procesos largos. Como campeón del primer semestre de 2025, Santa Fe afrontará un arranque de año exigente, con la disputa de la Superliga contra Junior, en una serie programada para el 15 y el 21 de enero, además del inicio de la Liga y la participación en la Copa Libertadores. A eso se suma un amistoso internacional ya confirmado frente a Deportivo Táchira, el 9 de enero, que servirá como primer termómetro competitivo.

