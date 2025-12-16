Santa Fe anunció sus abonos para 2026: hinchas se quejan de los precios

11 inicial de Independiente Santa Fe frente a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá. Foto: X de Santa Fe

Independiente Santa Fe publicó este martes los precios de los abonos para la próxima temporada. El anuncio solo se refirió a los partidos que el León tendrá que encarar en El Campín durante la fase de todos contra todos del primer semestre de la Liga BetPlay 2026.

Los abonos estarán disponibles a partir de este miércoles 17 de diciembre y hasta el martes 13 de enero de 2026. Este paquete incluye los nueve partidos que el conjunto cardenal jugará el próximo semestre en condición de local, más el de Superliga, en el que los leones enfrentarán al campeón de este semestre (Junior o Tolima).

La institución comunicó que los hinchas que compren el abono tendrán un precio preferencial en el abono de la Fase de Grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026. El mes que viene se conocerán los rivales del cuadro cardenal en el torneo continental.

Santa Fe también informó que la preventa de las entradas para la Libertadores arrancará el próximo 15 de enero de 2026 y tendrá precio preferencial hasta el 17 del mismo mes.

El club bogotano también aclaró que para ser considerado “abonado antiguo” se cuenta solo si en el semestre que está por terminar el hincha santafereño compró el abono del todos contra todos. No aplica el caso si solo compró el de los cuadrangulares semifinales.

¿Cómo quedaron los precios de los abonos de Santa Fe para 2026?

Las zonas más costosas contemplada en el paquete de abonos de Santa Fe son la tribunas occidentales de El Campín. Preferencial, platea alta y platea baja tienen el mismo valor. Los abonados antiguos tendrán que pagar COP 1′137.000, mientras que para los nuevos el valor asciende a los COP 1′289.000.

La tribuna lateral sur, en contraste, será la más accesible para la parcialidad albirroja. Para antiguos estará en COP 457.000, mientras que los nuevos tendrán que pagar COP 518.000.

Críticas de los hinchas de Santa Fe al precio de los abonos

Tan pronto Santa Fe anunció los precios de sus abonos para el próximo semestre, la caja de comentarios de la publicación en cuestión, con los valores, se llenó de reclamos de hinchas que afirmaban que los mismos estaban muy por encima de lo esperado.

Comentarios como “este semestre me quise abonar pero con esos precios dije nah, muy caro” o “da es tristeza que nos vean como un signo pesos”, reflejaron en X e Instagram el malestar de un sector de la parcialidad cardenal con el anuncio.

Santa Fe, al momento de la publicación de esta nota, no ha hecho oficial ninguna contratación de cara a la próxima temporada, en la que, además de encarar el primer semestre de la Liga BetPlay, también tendrá que competir en la exigente Copa Libertadores.

El tema de la inconformidad de los precios no es nuevo en la ciudad, pues al otro lado de la vereda también es común que un sector de la hinchada de Millonarios proteste.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

La Dimayor realizó el pasado miércoles 10 de diciembre el sorteo del fixture del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026, un acto que marca la ruta de lo que será un nuevo curso de la primera división del fútbol profesional colombiano.

El sorteo definió el punto de inicio de los 20 equipos de la primera división durante. El torneo iniciará en la segunda semana de enero y concluirá el 5 de junio. Los ocho mejores equipos, en lugar de avanzar a cuadrangulares semifinales, jugarán llaves de eliminación directa.

En el caso de Santa Fe, todavía no hay una fecha y hora concretas, pero sí se sabe que su debut será en El Campín y que tendrá como rival a Águilas Doradas. Se espera que la Dimayor entregue el calendario oficial en los próximos días.

