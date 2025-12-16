Flamengo vs. PSG: hora, TV y dónde ver en vivo la final de la Copa Intercontinental 2025

Flamengo y PSG se enfrentan en Catar por la Copa Intercontinental, en un duelo que pone a prueba la ambición sudamericana frente al poderío europeo. Foto: Agencia EFE

Este miércoles, en el estadio Ahmad bin Ali de Al-Rayyan de Catar, Flamengo y Paris Saint-Germain definirán el título de la Copa Intercontinental en un duelo que además de otorgar un trofeo, es una nueva prueba para medir la vigencia del fútbol sudamericano frente al poderío europeo.

Para Flamengo será la búsqueda de su segundo título Intercontinental y la posibilidad de cortar una sequía que se extiende desde 2012, cuando Corinthians fue el último club sudamericano en imponerse en este tipo de competencias.

Desde entonces, Europa ha marcado el pulso con una autoridad casi incuestionable. El Mengao llega con el respaldo de una temporada exitosa en el continente, coronada con el doblete de Copa Libertadores y Brasileirao, y con la convicción de que ese nivel puede ser suficiente para competir de tú a tú con el campeón de Europa.

El equipo dirigido por Filipe Luís, señalado como uno de los técnicos brasileños con mayor proyección, ha construido su camino apoyado en una nómina experimentada y en nombres que saben lo que es disputar partidos de máxima exigencia.

Los jugadores a seguir en Flamengo

Giorgian De Arrascaeta aparece como el eje creativo, acompañado por futbolistas de recorrido internacional como Agustín Rossi, Danilo, Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho y Gonzalo Plata. A ese grupo se sumaron tras el Mundial de Clubes el español Saúl Ñíguez y el colombiano Jorge Carrascal, dos refuerzos pensados para elevar el techo competitivo del plantel.

La confianza del Flamengo no nace solo del presente local. El recuerdo del reciente Mundial de Clubes de 32 equipos, disputado a mitad de año, sigue vigente. Allí, el conjunto carioca venció 3-1 a Chelsea en fase de grupos y, aunque cayó en octavos contra Bayern Múnich, dejó la sensación de que puede competir ante cualquier potencia. Incluso, el PSG viene de caer en su último cruce frente a un club brasileño, 1-0 ante Botafogo, un dato que alimenta la ilusión sudamericana.

Derrota de PSG contra Botafogo en el Mundial de Clubes 2025

Sin embargo, del otro lado está el Paris Saint-Germain. El campeón de la Liga de Campeones desembarca por primera vez en la Intercontinental con una plantilla diseñada para dominar en Europa y marcar época. La diferencia económica es contundente, aún cuando Flamengo es de las nóminas más costosas del continente. El plantel brasileño está valorado en 202 millones de dólares, una cifra siete veces menor a la del PSG. Ese dato, aunque no define partidos, explica buena parte del favoritismo con el que llegan los franceses.

Novedades en el PSG

Bajo la conducción de Luis Enrique, el PSG cuenta con futbolistas de jerarquía probada como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz y Désiré Doué. Tendrá bajas importantes, como la del lesionado Achraf Hakimi y la duda en torno a Marquinhos, pero la profundidad de su plantel le permite sostener un alto nivel competitivo. Además, el contexto físico juega a su favor, debido a que mientras Flamengo cierra una temporada extenuante de 75 partidos, el PSG atraviesa la mitad de la suya, con apenas 23 encuentros disputados y un desgaste considerablemente menor.

El presente inmediato también ofrece contrastes. Los parisinos llegan tras vencer 3-2 al Metz y mantenerse a un punto del líder Lens en la Ligue 1. Flamengo, en cambio, aseguró su lugar en la final tras imponerse 2-0 al Pyramids de Egipto, en un partido que le exigió orden y paciencia. Dos caminos distintos, pero con un mismo destino.

Hora y dónde ver Flamengo vs. PSG en la Copa Intercontinental

Fecha: 17 de diciembre de 2025.

Hora: 12:00 p.m., hora en Colombia.

Estadio: Ahmad bin Ali de Al-Rayyan de Catar.

TV: DirecTV Sports y FIFA+.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes y, al mismo tiempo, una nueva oportunidad para responder una pregunta que atraviesa generaciones: ¿puede Sudamérica volver a reinar frente a Europa? El miércoles, en Catar, Flamengo intentará que la respuesta vuelva a teñirse de rojo y negro.

