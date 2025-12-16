Dembélé y Bonmatí, en la cima del fútbol mundial: todos los ganadores de The Best 2025

La FIFA celebró en Doha una nueva edición de The Best, donde Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se quedaron con los premios mayores. Foto: Archivo Particular

La FIFA celebró en Doha una nueva edición de The Best, la gala con la que el organismo rector del fútbol mundial distingue a los protagonistas más influyentes de la temporada. La ceremonia, realizada en Catar y conducida por Alessandro Del Piero, reunió a figuras del presente y del pasado para repasar lo mejor del 2025, en una noche marcada por el protagonismo europeo y el dominio de proyectos colectivos sólidos.

The Best masculino: Ousmane Dembélé

El gran premio de la noche fue para Ousmane Dembélé, delantero del París Saint-Germain, elegido como el mejor jugador del mundo en 2025. El francés, que ya había sido reconocido con el Balón de Oro en septiembre, cerró un año excepcional en lo individual y lo colectivo.

A sus 28 años, Dembélé fue una pieza determinante en una temporada histórica del PSG, campeón de Ligue 1, Copa de Francia, Liga de Campeones y Supercopa de Europa. Su influencia también fue fundamental en el desequilibrio, profundidad y respuesta en los partidos decisivos. En la votación final superó a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal, y tomó el relevo de Vinicius Junior en el palmarés.

The Best femenino: Aitana Bonmatí

En el fútbol femenino, el premio mayor volvió a quedar en manos de Aitana Bonmatí. La mediocampista del Barcelona y de la selección española fue distinguida como la mejor jugadora del año, consolidando un dominio pocas veces visto.

Aitana fue clave en otra temporada dominante del Barça a nivel local y en el recorrido europeo que terminó en la final de la Liga de Campeones. Además, tuvo un papel central en el subcampeonato de España en la Eurocopa. Con este reconocimiento, se convirtió en la primera futbolista en ganar tres The Best consecutivos, sumando un hito más a su histórico triplete de Balones de Oro.

Mejor entrenador masculino: Luis Enrique

El premio al mejor entrenador fue para Luis Enrique Martínez, arquitecto del PSG, campeón de Europa. El técnico español lideró al club parisino hacia la primera Liga de Campeones de su historia, además de completar un pleno de títulos en Francia y sumar la Supercopa europea.

Luis Enrique superó en la votación a Hansi Flick y Arne Slot, y sucedió a Carlo Ancelotti. Aunque no pudo estar presente en Doha por la preparación de la final de la Copa Intercontinental, su reconocimiento lo recibió un asistente del cuerpo técnico.

Premio Puskás: Santiago Montiel

El gol más espectacular del año fue obra del argentino Santiago Montiel, premiado por su chilena desde fuera del área con Independiente contra Independiente Rivadavia. La acción, nacida tras un tiro de esquina, se destacó por la ejecución y la dificultad técnica.

Montiel, que relevó a Alejandro Garnacho, resumió el tanto con una frase sencilla que terminó describiendo su espontaneidad: “No lo pensé, simplemente le di”. El Puskás volvió a premiar la creatividad pura.

Premio Marta: Lizbeth Ovalle

En la rama femenina, el premio al mejor gol fue para la mexicana Lizbeth Ovalle, autora de un brillante remate de ‘escorpión’ con Tigres ante Guadalajara. El tanto, además de su estética, fue decisivo en la victoria de su equipo y confirmó el impacto de Ovalle como una de las figuras del continente.

Es la segunda ganadora del galardón que lleva el nombre de Marta, dentro del periodo evaluado por la FIFA.

Mejores guardametas del 2025

El italiano Gianluigi Donnarumma fue elegido como el mejor arquero masculino del año. Tras una temporada sobresaliente en el PSG, coronada con la Champions, se convirtió en el primer portero italiano en recibir el premio desde Gianluigi Buffon.

En el fútbol femenino, la distinción fue para Hannah Hampton, portera del Chelsea y de Inglaterra. Su regularidad en el club y su papel en la conquista de la Eurocopa fueron claves para imponerse en la votación.

Los once ideales del año

El dominio del fútbol femenino europeo quedó reflejado con claridad en el once ideal del año, copado en su totalidad por jugadoras de España e Inglaterra. La FIFA confirmó una alineación marcada por la hegemonía del Barcelona, que aportó seis futbolistas, y por la solidez competitiva de la selección inglesa.

El equipo quedó conformado por Hannah Hampton (Inglaterra) en el arco; una defensa integrada por Lucy Bronze y Leah Williamson (Inglaterra), junto a Irene Paredes y Ona Batlle (España). En la mitad de la cancha aparecieron Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Claudia Pina, todas del Barcelona, mientras que el frente de ataque reunió a Mariona Caldentey (España), Alessia Russo (Inglaterra) y Alexia Putellas (España).

En el fútbol masculino, el París Saint-Germain fue el gran protagonista del once ideal anunciado en Doha. El campeón de la Liga de Campeones colocó varias piezas en una formación que combinó talento joven, figuras consolidadas y rendimiento sostenido durante toda la temporada.

El equipo estuvo encabezado por Gianluigi Donnarumma en el arco; una línea defensiva compuesta por Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil van Dijk y Nuno Mendes. En el mediocampo fueron elegidos Vitinha, Pedri González, Jude Bellingham y Cole Palmer, mientras que el ataque reunió a Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

