Santa Fe confirma cambio de estadio para la final femenina: las Leonas jugarán en Tunja

La decisión obliga a las Leonas a jugar el primer duelo de la serie fuera de Bogotá , pero el club hizo un llamado a sus aficionados para acompañar al equipo en este importante compromiso de la temporada.

Independiente Santa Fe confirmó este martes que el partido de ida de la final de la Liga Femenina BetPlay , inicialmente previsto en Bogotá, se disputará finalmente en el estadio La Independencia de Tunja. El encuentro está programado para este miércoles 23 de septiembre a las 7:00 de la noche.

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A través de un comunicado oficial, Independiente Santa Fe explicó que las circunstancias llevaron al equipo a disputar la final lejos de su casa, aunque aseguró que esto no impedirá que las jugadoras cuenten con el respaldo de su hinchada.

“Las circunstancias nos obligan a jugar lejos de nuestra casa, pero no van a impedir que las Leonas sientan el respaldo de su gente en una final que se ganaron en la cancha”, señaló el club.

Para facilitar el desplazamiento de los aficionados, Santa Fe anunció que dispondrá de buses hacia Tunja. Además, el ingreso al estadio La Independencia será gratuito, aunque estará sujeto a un aforo limitado. El equipo bogotano también invitó a sus seguidores a acompañar masivamente a las futbolistas y a vestir de rojo y blanco durante el compromiso.

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ℭ𝔬𝔪𝔲𝔫𝔦𝔠𝔞𝔡𝔬 𝔬𝔣𝔦𝔠𝔦𝔞𝔩 ✍️🇮🇩 pic.twitter.com/9EqqDzKoJd — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 22, 2026

“Llevaremos nuestra casa hasta Tunja”

Santa Fe también destacó el significado que tiene esta final para el crecimiento del fútbol femenino y resaltó la importancia de que las jugadoras puedan sentirse acompañadas por su público, pese a no disputar el encuentro en Bogotá. “Esta final también representa la lucha y el crecimiento del fútbol femenino. Nuestras jugadoras merecen sentirse locales, merecen una tribuna que las acompañe y merecen que la fuerza de nuestra hinchada también viaje con ellas”, afirmó la institución.

En ese sentido, el club cerró su mensaje con una frase dirigida a sus aficionados: “Si no podemos jugar la final en nuestra casa, llevaremos nuestra casa hasta Tunja”. Santa Fe informó además que durante la tarde entregará los detalles relacionados con el ingreso al estadio, el desplazamiento de los buses y los demás aspectos logísticos para los hinchas que quieran viajar a acompañar a las Leonas.

Así, el conjunto cardenal afrontará este miércoles el primer partido de la final de la Liga Femenina BetPlay en Tunja, con la intención de dar el primer paso hacia el título y con una tribuna que, pese a la distancia, buscará teñirse de rojo y blanco.

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