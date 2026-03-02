Se fundó El Club de La Sele: una comunidad que une a los hinchas de la selección de Colombia

Hinchas de Colombia. Foto: EFE - Ángel Colmenares

La Federación Colombiana de Fútbol dio un paso estratégico en su relación con la hinchada. Este lunes 2 de marzo se presentó oficialmente El Club de La Sele, una iniciativa que busca conectar a los seguidores de la selección de Colombia dentro y fuera del país.

El proyecto nace como el espacio oficial para reunir a los hinchas en torno a la pasión que despierta la camiseta tricolor. Restaurantes, bares y discotecas de Colombia y del mundo podrán acreditarse como lugares oficiales para ver los partidos, ofrecer beneficios exclusivos y convertirse en puntos de encuentro para vivir cada compromiso de manera colectiva.

Además, los aficionados tendrán la posibilidad de convertirse en socios y acceder a experiencias únicas.

Durante el lanzamiento, la Federación Colombiana de Fútbol destacó el valor de esta apuesta como una forma de acercar aún más a la Selección con su gente. Para Ramón Jesurun, presidente de la FCF, representa “un paso firme para acercar a La Sele con quienes realmente la hacen grande: sus hinchas”, resaltando que se trata de una comunidad en constante crecimiento, pensada para vivir el fútbol de manera más cercana, alegre y auténtica en cualquier rincón del país y del mundo.

La iniciativa está concebida como un punto de encuentro incluyente, donde caben todos los que sienten la camiseta: desde las selecciones mayores masculina y femenina, hasta las categorías juveniles Sub-23, Sub-20, Sub-19 y Sub-17, así como Futsal y Fútbol Playa.

El funcionamiento de se articula a través de cuatro componentes clave. El primero son los Socios, quienes podrán adquirir una membresía para acceder a premios individuales, experiencias exclusivas, indumentaria firmada, descuentos con marcas aliadas y beneficios especiales en las Embajadas acreditadas.

El costo será de $189.000 COP + IVA en Colombia y 49 USD + impuestos en el exterior, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y un único pago.

El segundo componente son las Embajadas, un modelo que permitirá a establecimientos certificarse como puntos oficiales para ver los partidos, impulsar el tráfico de clientes y ofrecer experiencias autorizadas con ambientaciones especiales.

A esto se suma una línea directa de WhatsApp, que funcionará como canal oficial de atención y contará con georreferenciación para ubicar las Embajadas más cercanas. Finalmente, el club integrará beneficios de marcas aliadas, ampliando la experiencia tanto en los puntos acreditados como junto a los aliados oficiales de la Selección.

