Santa Fe donará parte de la taquilla con River Plate para los damnificados del terremoto

Partido entre Independiente Santa Fe y Caracas de Venezuela por los playoffs (juego de ida) de la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El terremoto en Colombia de magnitud 7,4 del pasado lunes 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m. ha despertado la solidaridad de buena parte del país. Uno de esos importantes actores sociales es Independiente Santa Fe, que tendrá que esperar una semana más para enfrentar a River Plate en la Copa Sudamericana.

No obstante, tras conocerse la nueva fecha del partido, miércoles 19 de agosto (7:30 p. m.), el club cardenal anunció la donación de parte de la taquilla de ese encuentro para los damnificados del sismo. El más grande en el siglo XXI para el país y que ya le ha costado la vida a 185 personas.

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Santa Fe se solidariza con las víctimas del terremoto en Colombia

“El León aportará un porcentaje de la taquilla del partido ante River Plate para los afectados por el terremoto”, posteó Santa Fe a través de sus redes sociales. Además, el equipo recibirá donaciones, ya sea en dinero o comida.

Eso sí, la escuadra bogotana fue enfática en que en el caso de donación de productos no perecederos y agua, Independiente Santa Fe actuará como intermediario. El centro de acopio de estas ayudas será la Casa Cardenal.

Esta se ubica en la Calle 64A # 50B-08, en Bogotá. Adicionalmente, el cuadro capitalino habilitó una cuenta bancaria de AV Villas (059-04706-8) para recibir las donaciones en dinero, muy importantes en este momento.

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¿Cuándo juega Santa Fe por Sudamericana?

Tras no poder llevar a cabo el cotejo de ida el miércoles 12 de agosto, el inicio de esta eliminatoria por octavos de final de la Copa Sudamericana será el miércoles 19 a las 7:30 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Se esperan al menos 36.000 aficionados, incluidos algunos de River, que colmarán las tribunas y aportarán su granito de arena a la reconstrucción del país tras el sismo, el cual no tuvo afectaciones estructurales graves en Bogotá.

La vuelta será el miércoles 26 de agosto de 2026 en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. Un estadio recientemente remodelado con capacidad para más de 85.000 espectadores distribuidos en cuatro tribunas.

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