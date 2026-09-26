Santa Fe eliminó a Unión Magdalena en la Copa BetPlay: ¿cómo va el torneo?

Independiente Santa Fe consiguió este viernes su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, después de empatar 1-1 con Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. El cuadro samario se adelantó apenas a los nueve minutos con un cabezazo de Freddy Molina, pero Christian Portocarrero igualó a los 51 con un potente remate desde fuera del área. Como el equipo bogotano había ganado 2-0 el partido de ida en El Campín, cerró la serie con un global de 3-1 y ahora enfrentará a Fortaleza por un lugar en los cuartos de…

Independiente Santa Fe consiguió este viernes su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, después de empatar 1-1 con Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. El cuadro samario se adelantó apenas a los nueve minutos con un cabezazo de Freddy Molina, pero Christian Portocarrero igualó a los 51 con un potente remate desde fuera del área. Como el equipo bogotano había ganado 2-0 el partido de ida en El Campín, cerró la serie con un global de 3-1 y ahora enfrentará a Fortaleza por un lugar en los cuartos de final.

La particularidad es que Santa Fe no estaba disputando este viernes un partido de octavos, aunque buena parte de esa ronda ya está en marcha. El compromiso contra Unión correspondía todavía a la vuelta de la Fase 1B, instancia previa en la que participaron los equipos provenientes de las fases finales de la Liga y el Torneo del primer semestre. Esta serie debía resolverse originalmente entre julio y comienzos de agosto, pero quedó retrasada principalmente por la participación internacional del conjunto cardenal, que durante esas semanas afrontó los playoffs y posteriormente los octavos de final de la Copa Sudamericana. Incluso el juego de ida ante Unión terminó disputándose apenas el 5 de agosto, cuando Santa Fe ganó 2-0.

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El calendario de la Copa, sin embargo, no se detuvo a esperar esa llave. Los otros cruces de la Fase 1B terminaron y Dimayor puso en marcha los octavos de final, una programación que posteriormente también sufrió modificaciones por la emergencia nacional y los aplazamientos que afectaron al fútbol colombiano en agosto. Ante la acumulación de encuentros, la Asamblea Extraordinaria de Dimayor decidió cambiar el formato: los octavos y los cuartos de final dejaron de jugarse a ida y vuelta y pasaron a definirse en un solo partido, mientras que semifinales y final conservaron las series de ida y vuelta. Esa es la razón por la que Santa Fe seguía una ronda atrás mientras otros clubes ya aseguraban incluso su presencia entre los ocho mejores.

De hecho, seis equipos ya están clasificados a los cuartos. Llaneros eliminó al Deportes Quindío por penaltis después de empatar 1-1; Atlético Nacional goleó 3-0 al Deportivo Cali; América de Cali derrotó 4-1 al Deportivo Pereira; Internacional de Bogotá superó 2-1 a Real Cundinamarca; Once Caldas venció 1-0 a Alianza, e Independiente Medellín goleó 4-1 al Deportivo Pasto. Así, ya quedaron confirmados dos cruces de cuartos: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín e Internacional de Bogotá vs. Llaneros. América, por su parte, espera al vencedor de Barranquilla FC vs. Millonarios, partido de octavos programado para el 3 de octubre.

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La victoria en la serie contra Unión permite ahora empezar a ordenar la parte del cuadro que faltaba. Santa Fe deberá enfrentar a Fortaleza en un único partido de octavos, con el conjunto bogotano como local en El Campín y con fecha todavía por confirmar. El vencedor de ese encuentro se medirá en cuartos de final con Once Caldas. De esta manera, la Copa Colombia todavía tiene dos caminos retrasados frente al resto del cuadro: el de Santa Fe-Fortaleza y el de Barranquilla-Millonarios. Una consecuencia de un segundo semestre atravesado por compromisos internacionales, aplazamientos y una modificación del formato que permitió que unas llaves avanzaran mientras otras seguían pendientes.

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