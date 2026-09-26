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Lesión de Juan Fernando Quintero: este es el reporte oficial del DIM

El problema físico del volante sería más grave de lo que se esperaba y volver a las canchas, en principio, le tomaría más de tres semanas.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
25 de septiembre de 2026 – 07:02 p. m.
Juan Fernando Quintero con la camiseta de DIM.
Juan Fernando Quintero con la camiseta de DIM.

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La lesión de Juan Fernando Quintero confirmó las malas noticias en Independiente Medellín. Ya es oficial, tras la valoración médica esta semana, que el volante colombiano presenta una lesión muscular en el recto femoral izquierdo y, aunque el club no estableció un tiempo exacto de incapacidad, en principio podría permanecer cerca de un mes por fuera de las canchas, dependiendo de cómo avance su recuperación.

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La lesión se produjo durante el partido del Medellín contra Jaguares. Quintero comenzó a sentir molestias físicas y no pudo continuar en el terreno de juego, por lo que tuvo que ser sustituido. Desde ese momento había preocupación por el estado del mediocampista y el cuerpo médico decidió realizarle estudios para establecer la gravedad del problema.

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“El departamento médico del Deportivo Independiente Medellín informa que tras realizar los estudios complementarios, Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Su incapacidad dependerá de su evolución clínica”, explicó el Poderoso en el reporte médico oficial.

El golpe llega cuando Quintero comenzaba a tomar ritmo nuevamente. Después de su salida de River Plate, el talentoso volante apenas acumulaba seis partidos durante el semestre con el Medellín, en los que había conseguido un gol y una asistencia. Ahora tendrá que detener su progresión y concentrarse en una recuperación que evite cualquier recaída.

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La lesión también pone prácticamente en duda uno de los partidos más esperados del fútbol colombiano. Si Quintero permanece alrededor de un mes por fuera, difícilmente estaría disponible para el duelo de octubre entre Medellín y Atlético Nacional, encuentro que podía ofrecer un atractivo enfrentamiento contra James Rodríguez. Por ahora, el DIM tendrá que esperar la evolución de su figura antes de establecer una fecha concreta para su regreso.

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Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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