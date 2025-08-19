Santa Fe ganó en juego aplazado de la Liga BetPlay y se metió a los ocho: la tabla

Los jugadores de Santa Fe celebran el triunfo contra Envigado. Foto: Santa Fe, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente Santa Fe aprovechó el partido aplazado contra Envigado para sumar tres puntos clave que lo impulsaron al top cinco de la tabla de la Liga BetPlay.

En El Campín, los cardenales se quedaron con la victoria por la mínima diferencia (1-0) gracias a un cabezazo de Ángelo Rodríguez en el arranque del compromiso, cuando apenas corrían dos minutos de juego.

Ese tanto fue suficiente para asegurar el triunfo en un duelo sufrido, en el que el conjunto visitante tuvo varias aproximaciones en el segundo tiempo, pero se estrelló con la defensa bogotana y la falta de puntería.

El equipo dirigido por Jorge Bava supo resistir la presión de los antioqueños en los minutos finales, en los que figuras como David Ramírez y Bayron Garcés inquietaron con remates y jugadas a balón parado. A pesar de las dificultades, Santa Fe se sostuvo en su orden defensivo y supo manejar los tiempos con las variantes que ingresaron desde el banco.

Con esta victoria, Santa Fe escaló posiciones y se instaló entre los cinco primeros de la tabla, consolidándose en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares.

Así va la tabla de la Liga BetPlay luego de siete fechas

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador