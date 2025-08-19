Fluminense eliminó a América de la Copa Sudamericana con gol de Kevin Serna

Escucha este artículo
Fluminense no dejó dudas en el Maracaná y eliminó al América en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Con goles del colombiano Kevin Serna y de Martinelli, el equipo brasileño ganó 2-0 en la vuelta, suficiente para sellar un marcador global de 4-1 que le aseguró su paso a la siguiente ronda.
El conjunto de Río de Janeiro dominó de principio a fin y mostró una clara superioridad.
VEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNCEEEEE O FLUMINEEEEENNNNNNSEEEEEEE!— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 20, 2025
KEVIN SERNA E MARTINELLI MARCAM, FLU FAZ 4 A 1 NO AGREGADO E ESTÁ NAS QUARTAS! VAAAAAAMMMMOSS, FLUZÃO! pic.twitter.com/rAW0AHT4zp
El cuadro vallecaucano intentó reaccionar con jugadas aisladas de Barrios y Candelo, pero nunca encontró claridad ni profundidad en ataque.
Mientras tanto, el Flu controló el ritmo del encuentro, primero con la apertura de Serna y luego con el segundo tanto de Martinelli en el complemento. Con un planteamiento sólido y sin excesivos desgastes, los dirigidos por Fernando Diniz resolvieron la serie con tranquilidad.
GOL FLUMINENSE 🇧🇷— ؘ (@LucasGuerrero66) August 20, 2025
🇧🇷Fluminense 1x0 América de Cali🇨🇴
⚽️ Kevin Serna
🥾 Hércules - que lançamento
🏆 Sul-Americana | oitavas (ida: 2x1) pic.twitter.com/CVFsWSkMYR
Para América, la eliminación refleja las dificultades de un plantel que no logró competir de igual a igual frente a un rival con mayor jerarquía.
Fluminense celebró con su afición el pase a cuartos de final, mientras que el equipo colombiano quedó con la sensación de haber sido superado en todos los aspectos del juego.
