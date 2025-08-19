No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Fluminense eliminó a América de la Copa Sudamericana con gol de Kevin Serna

El cuadro escarlata no logró la remontada en Río de Janeiro y quedó eliminado en los octavos de final.

Redacción Deportes
20 de agosto de 2025 - 02:34 a. m.
Foto: Fluminense, vía X
Fluminense no dejó dudas en el Maracaná y eliminó al América en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Con goles del colombiano Kevin Serna y de Martinelli, el equipo brasileño ganó 2-0 en la vuelta, suficiente para sellar un marcador global de 4-1 que le aseguró su paso a la siguiente ronda.

El conjunto de Río de Janeiro dominó de principio a fin y mostró una clara superioridad.

El cuadro vallecaucano intentó reaccionar con jugadas aisladas de Barrios y Candelo, pero nunca encontró claridad ni profundidad en ataque.

Mientras tanto, el Flu controló el ritmo del encuentro, primero con la apertura de Serna y luego con el segundo tanto de Martinelli en el complemento. Con un planteamiento sólido y sin excesivos desgastes, los dirigidos por Fernando Diniz resolvieron la serie con tranquilidad.

Para América, la eliminación refleja las dificultades de un plantel que no logró competir de igual a igual frente a un rival con mayor jerarquía.

Fluminense celebró con su afición el pase a cuartos de final, mientras que el equipo colombiano quedó con la sensación de haber sido superado en todos los aspectos del juego.

