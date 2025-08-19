Fluminense eliminó a América de la Copa Sudamericana con gol de Kevin Serna

Kevin Serna celebra su gol con Fluminense. Foto: Fluminense, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Fluminense no dejó dudas en el Maracaná y eliminó al América en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Con goles del colombiano Kevin Serna y de Martinelli, el equipo brasileño ganó 2-0 en la vuelta, suficiente para sellar un marcador global de 4-1 que le aseguró su paso a la siguiente ronda.

El conjunto de Río de Janeiro dominó de principio a fin y mostró una clara superioridad.

VEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNCEEEEE O FLUMINEEEEENNNNNNSEEEEEEE!



KEVIN SERNA E MARTINELLI MARCAM, FLU FAZ 4 A 1 NO AGREGADO E ESTÁ NAS QUARTAS! VAAAAAAMMMMOSS, FLUZÃO! pic.twitter.com/rAW0AHT4zp — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 20, 2025

El cuadro vallecaucano intentó reaccionar con jugadas aisladas de Barrios y Candelo, pero nunca encontró claridad ni profundidad en ataque.

Mientras tanto, el Flu controló el ritmo del encuentro, primero con la apertura de Serna y luego con el segundo tanto de Martinelli en el complemento. Con un planteamiento sólido y sin excesivos desgastes, los dirigidos por Fernando Diniz resolvieron la serie con tranquilidad.

GOL FLUMINENSE 🇧🇷



🇧🇷Fluminense 1x0 América de Cali🇨🇴



⚽️ Kevin Serna

🥾 Hércules - que lançamento



🏆 Sul-Americana | oitavas (ida: 2x1) pic.twitter.com/CVFsWSkMYR — ‏ؘ (@LucasGuerrero66) August 20, 2025

Para América, la eliminación refleja las dificultades de un plantel que no logró competir de igual a igual frente a un rival con mayor jerarquía.

Fluminense celebró con su afición el pase a cuartos de final, mientras que el equipo colombiano quedó con la sensación de haber sido superado en todos los aspectos del juego.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador