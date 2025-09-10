Así quedó la tabla de las Eliminatorias al Mundial 2026 tras la última fecha

El delantero colombiano Luis Suárez celebra su quinto gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP - JUAN BARRETO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 llegaron a su fin. Tras dos años de emociones intensas, juegos inolvidables y partidas dolorosas —como la de Lionel Messi con Argentina y la posible de James Rodríguez con Colombia—, concluyó la primera eliminatoria de Conmebol con seis clasificados y un puesto a repechaje.

La decimoctava y última fecha dejó a Bolivia lista para jugar el repechaje y a Venezuela a la espera del comienzo de las clasificatorias del Mundial 2030, con el deseo de olvidar que dejó pasar una gran oportunidad para asistir a su primera cita orbital, pues es la única selección de la Conmebol que nunca ha ido a un Mundial.

Argentina, que jugó este martes sin Lionel Messi, comandó el orden final con 38 puntos. La siguieron Ecuador con 29 y, con 28, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay para cerrar el grupo que competirá en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026. La diferencia fue de goles.

La Verde, por su parte, acabó séptima con 20 puntos y con el cupo para disputar la repesca intercontinental junto a cinco selecciones más: una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf; que se jugará entre el 23 y el 31 de marzo del otro año por dos lugares en la Copa del Mundo.

Por lo pronto, el sorteo de los grupos para el Mundial de 2026 se celebrará en Washington el 5 de diciembre en Estados Unidos.

Messi, sin jugar, el máximo goleador

En la última jornada también se definió la clasificación de goleadores de estas eliminatorias: Lionel Messi, sin jugar hoy con Argentina, terminó con 8 como el máximo artillero del torneo.

Le escoltaron el colombiano Luis Díaz y el boliviano Miguel Terceros, ambos con 7.

Resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias

Ecuador 1 vs. Argentina 0

Bolivia 1 vs. Brasil 0

Chile 0 vs. Uruguay 0

Perú 0 vs. Paraguay 1

Venezuela 3 vs. Colombia 6

Así quedó la tabla de las Eliminatorias al Mundial 2026 tras la última fecha

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador