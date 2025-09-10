No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así quedó la tabla de las Eliminatorias al Mundial 2026 tras la última fecha

Argentina terminó primera, Colombia fue tercera y Bolivia se quedó con el repechaje dejando afuera a Venezuela.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
10 de septiembre de 2025 - 03:28 a. m.
El delantero colombiano Luis Suárez celebra su quinto gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025.
El delantero colombiano Luis Suárez celebra su quinto gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025.
Foto: AFP - JUAN BARRETO
Las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 llegaron a su fin. Tras dos años de emociones intensas, juegos inolvidables y partidas dolorosas —como la de Lionel Messi con Argentina y la posible de James Rodríguez con Colombia—, concluyó la primera eliminatoria de Conmebol con seis clasificados y un puesto a repechaje.

La decimoctava y última fecha dejó a Bolivia lista para jugar el repechaje y a Venezuela a la espera del comienzo de las clasificatorias del Mundial 2030, con el deseo de olvidar que dejó pasar una gran oportunidad para asistir a su primera cita orbital, pues es la única selección de la Conmebol que nunca ha ido a un Mundial.

Argentina, que jugó este martes sin Lionel Messi, comandó el orden final con 38 puntos. La siguieron Ecuador con 29 y, con 28, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay para cerrar el grupo que competirá en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026. La diferencia fue de goles.

La Verde, por su parte, acabó séptima con 20 puntos y con el cupo para disputar la repesca intercontinental junto a cinco selecciones más: una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf; que se jugará entre el 23 y el 31 de marzo del otro año por dos lugares en la Copa del Mundo.

Por lo pronto, el sorteo de los grupos para el Mundial de 2026 se celebrará en Washington el 5 de diciembre en Estados Unidos.

Messi, sin jugar, el máximo goleador

En la última jornada también se definió la clasificación de goleadores de estas eliminatorias: Lionel Messi, sin jugar hoy con Argentina, terminó con 8 como el máximo artillero del torneo.

Le escoltaron el colombiano Luis Díaz y el boliviano Miguel Terceros, ambos con 7.

Resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias

  • Ecuador 1 vs. Argentina 0
  • Bolivia 1 vs. Brasil 0
  • Chile 0 vs. Uruguay 0
  • Perú 0 vs. Paraguay 1
  • Venezuela 3 vs. Colombia 6

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

