Luis Javier Suárez: el héroe inesperado y el póker inolvidable

La última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 dejó una actuación que pocos se habrían atrevido a pronosticar. Luis Javier Suárez fue la gran figura de Colombia con un póker histórico que alimentó la celebración tricolor en una noche cargada de emociones.

El delantero samario de 26 años y actual jugador del Sporting de Portugal se convirtió este martes en el primer futbolista colombiano que marca cuatro goles en un partido oficial. En el Estadio Monumental de Maturín vivió una jornada histórica. El partido terminó 6-3 a favor de la tricolor.

La historia comenzó a tomar forma en el primer tiempo, cuando la selección colombiana necesitaba reaccionar. Al primer minuto Telasco Segovia encendió la ilusión vinotinto, pero Yerry Mina, de cabeza, firmó el empate. No obstante, de inmediato Venezuela recuperó la delantera cuando Josef Martínez aprovechó un rebote de Kevin Mier.

El equipo de Néstor Lorenzo buscaba respuestas. Entonces apareció Suárez. A los 39 minutos, Richard Ríos levantó un centro al área, Luis Díaz bajó la pelota de cabeza y el samario, de primera intención, firmó la igualdad con un remate certero. Fue el primer gol de su carrera con la camiseta de la selección.

Ya en el arranque de la segunda parte, Suárez volvió a encender el estadio. James Rodríguez lo encontró libre por la banda izquierda y le entregó la pelota. El atacante encaró hacia el centro, se deshizo de la marca y definió cruzado para poner el 2-1. Ya se perfilaba como la figura del partido.

La confianza del atacante surgido en Itagüí Leones, se transformó en protagonismo y, apenas diez minutos más tarde, llegó el triplete: Lucho Díaz lo asistió con un pase profundo, le ganó en velocidad a Wilker Ángel y resolvió al primer palo, consolidándose como la pesadilla de la defensa vinotinto.

El éxtasis llegó al minuto 68. Ríos desbordó por izquierda y lanzó un centro que Suárez conectó de cabeza para firmar el 5-2 parcial y sellar un póker que quedará en la memoria. Dos minutos después, Lorenzo decidió sustituirlo por Jhon Córdoba. El delantero se retiró entre los aplausos de sus compañeros.

La irrupción de Suárez no solo significó su consagración como goleador inesperado, sino que también ofreció un alivio a la selección en un contexto de máxima presión. En una eliminatoria que exigió respuestas, el samario emergió con goles, carácter y eficacia.

Su nombre, hasta ahora secundario en la lista de atacantes colombianos, quedó inscrito en la historia de la tricolor tras firmar una de las actuaciones individuales más brillantes de la tricolor en la historia reciente y le puso presión a Jhon Córdoba, su rival en el puesto de delantero centro titular de la selección.

En el cierre del compromiso, Venezuela alcanzó a recortar distancias luego de que Salomón Rondón cazara un nuevo rebote que dejó Mier, pero Córdoba también le dijo a Lorenzo que él también tenía con qué y firmó el 6-3 definitivo con el que la tricolor se impuso en Maturín.

¿Quién es Luis Javier Suárez?

Al igual que Radamel Falcao García, el delantero más famoso en la historia del fútbol colombiano, Luis Javier Suárez nació en Santa Marta. Sus primeros pasos en el fútbol profesional los dio en Leones de Itagüí, en el ascenso colombiano, pero apenas jugó un puñado de partidos.

A mediados de 2016 se fue a España, con apenas 18 años, para jugar en el equipo filial del Granada. No marcó en su primera temporada con el equipo juvenil, pero ya en la 2017-18, cuando estuvo en el Real Valladolid B, pudo estrenarse en las redes ibéricas.

Tras defender los colores del Gimnàstic Tarragona y el Real Zaragoza en la segunda división del fútbol español, se ganó un lugar en el primer equipo del Granada, que durante todo ese tiempo fue el dueño de su pase. En la temporada 2020-2021 se estrenó en LaLiga con el equipo andaluz.

Su proyección no pasó desapercibida y fue citado por Carlos Queiroz a la selección nacional. Debutó en la derrota 6-1 ante Ecuador, que significó la salida del entrenador portugués. Volvería a tener acción con la selección en 2022, en el cierre de las eliminatorias rumbo a Catar, ya con Reinaldo Rueda como técnico.

Estuvo dos temporadas con el Granada. Se afianzó como titular y registró 15 goles en 75 presencias. A mediados de 2022 dio el salto a un equipo más grande, el Marsella, que pagó 10 millones de euros por sus servicios. Sin embargo, su etapa en Francia duró apenas seis meses.

Fue cedido al Almería a principios de 2023 y respondió con goles, tanto así que los directivos de ese equipo decidieron comprarlo. Desafortunadamente, pese a que en la cancha le estaban saliendo las cosas, una fractura de peroné le cortó el impulso en su segundo año con los rojiblancos.

En esos tres meses que estuvo fuera de las canchas no pudo ayudar a su equipo a evitar el descenso. Ya recuperado, encaró la temporada 2024-25 con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión y lo logró. El delantero colombiano fue el máximo goleador de la categoría.

Suárez registró 37 goles en 58 presencias en las dos temporadas y media que pasó en Almería. Ese rendimiento llamó la atención del Sporting de Portugal, que necesitaba a un goleador para reemplazar al sueco Viktor Gyokeres y le pagaron al cuadro español 22.2 millones de euros para quedarse con su ficha.

A mediados de este año se dio su regreso a la selección. Néstor Lorenzo le dio minutos en el empate 0-0 ante Perú, duelo válido por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas. Estuvo cerca de estrenarse como goleador, pero el palo le dijo que no.

En la última fecha del camino rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026 tuvo la oportunidad de ser titular y no la desaprovechó. Sus goles no solo le permitieron ratificar la confianza que Lorenzo puso en él, sino que también ayudaron a otro equipo, a Bolivia, que venció 1-0 a Brasil y se clasificó para el repechaje.

“Muy contento, esperando hace mucho tiempo esta oportunidad. Se me ha dado. Es un sueño”, comentó Suárez al final de su partido consagratorio. También habló sobre lo que viene para el Mundial el año entrante. “Hay que tener al país unido”, agregó.

Este martes, frente a Venezuela, el samario no solo dijo presente en el marcador, sino que lo hizo a lo grande, con un póker. Curiosamente la última vez que alguien marcó esa misma cantidad de goles en una eliminatoria fue en noviembre de 2011, cuando otro Luis Suárez, el uruguayo, fue la pesadilla de la defensa chilena.

