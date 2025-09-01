No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Santa Fe le renovó el contrato a futbolista clave en el título de la Liga BetPlay

Omar Fernández Frasica, extremo cundinamarqués que fue titular en el equipo cardenal que celebró su décima estrella, firmó hasta 2027.

Redacción Deportes
01 de septiembre de 2025 - 06:59 p. m.
Omar Fernández fue clave para Santa Fe en la conquista del título en la Liga BetPlay 2025.
Omar Fernández fue clave para Santa Fe en la conquista del título en la Liga BetPlay 2025.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El extremo cundinamarqués Omar Fernández Frasica, clave en la conquista del título de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2025, extendió su vínculo con Independiente Santa Fe hasta 2027.

El club bogotano anunció este lunes la renovación del futbolista nacido en Zipaquirá hace 32 años a través de un video publicado en sus redes sociales. En principio, su estadía en el onceno cardenal estaba proyectada hasta diciembre de este año.

Vínculos relacionados

Estos son los colombianos que competirán en el Mundial de Ruta de Kigali
Jonas Vingegaard: “Es genial sentirme más fuerte a medida que avanza la carrera”
Poco a poco se completa el grupo en la selección: Luis Díaz ya se unió al plantel

Su carrera en el fútbol profesional arrancó en 2011 cuando debutó en el desaparecido Academia Compensar. Después pasó por Llaneros antes de dar el salto al exterior.

La mayor parte de su carrera fuera del país ocurrió en México, donde visitó los colores de Cruz Azul Hidalgo, Puebla y León. También tuvo la oportunidad de jugar en Perú y Chile, con el Melgar de Arequipa y el Everton de Viña del Mar respectivamente.

El zipaquireño llegó al cuadro cardenal en enero de este año y hasta el momento acumula 37 partidos, tres goles y siete asistencias. Suele actuar por la banda izquierda, aunque también sabe desempeñarse como interior y a perfil cambiado.

Fernández Frasica fue pieza fundamental en el esquema de Jorge Bava, que se consagró campeón del fútbol colombiano hace un par de meses. Integró un tridente ofensivo en compañía de Hugo Rodallega, como delantero centro, y Harold Santiago Mosquera, en la banda izquierda.

Santa Fe, noveno en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras nueve fechas del torneo clausura, enfrenta este lunes a Once Caldas en El Campín (7:30 p.m.) con el objetivo de meterse entre los ocho mejores.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Omar Fernández Frasica

Santa Fe

Jorge Bava

Liga BetPlay

Independiente Santa Fe

Zipaquirá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar