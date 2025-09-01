Santa Fe le renovó el contrato a futbolista clave en el título de la Liga BetPlay

Omar Fernández fue clave para Santa Fe en la conquista del título en la Liga BetPlay 2025. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El extremo cundinamarqués Omar Fernández Frasica, clave en la conquista del título de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2025, extendió su vínculo con Independiente Santa Fe hasta 2027.

El club bogotano anunció este lunes la renovación del futbolista nacido en Zipaquirá hace 32 años a través de un video publicado en sus redes sociales. En principio, su estadía en el onceno cardenal estaba proyectada hasta diciembre de este año.

Su carrera en el fútbol profesional arrancó en 2011 cuando debutó en el desaparecido Academia Compensar. Después pasó por Llaneros antes de dar el salto al exterior.

La mayor parte de su carrera fuera del país ocurrió en México, donde visitó los colores de Cruz Azul Hidalgo, Puebla y León. También tuvo la oportunidad de jugar en Perú y Chile, con el Melgar de Arequipa y el Everton de Viña del Mar respectivamente.

El zipaquireño llegó al cuadro cardenal en enero de este año y hasta el momento acumula 37 partidos, tres goles y siete asistencias. Suele actuar por la banda izquierda, aunque también sabe desempeñarse como interior y a perfil cambiado.

Fernández Frasica fue pieza fundamental en el esquema de Jorge Bava, que se consagró campeón del fútbol colombiano hace un par de meses. Integró un tridente ofensivo en compañía de Hugo Rodallega, como delantero centro, y Harold Santiago Mosquera, en la banda izquierda.

Santa Fe, noveno en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras nueve fechas del torneo clausura, enfrenta este lunes a Once Caldas en El Campín (7:30 p.m.) con el objetivo de meterse entre los ocho mejores.

