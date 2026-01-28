Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Santa Fe no arranca y empató su tercer partido consecutivo en la Liga Betplay 2026-I

El León y El Grande Matecaña empataron 2-2 por la tercera fecha de la Liga Betplay 2026-I.

Daniel Montoya Ardila
29 de enero de 2026 - 03:52 a. m.
Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la tercera jornada de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Independiente Santa Fe sigue sin ganar en la Liga Betplay. El conjunto cardenal empató su tercer partido al hilo, esta vez 2-2 frente a Deportivo Pereira en el estadio El Campín. Marco Pérez abrió el marcador con un tanto al minuto 41.

Ya en el segundo tiempo, Yúber Quiñones, ex Millonarios, anotó un verdadero golazo de tiro libre en el 51′. Hasta ahí parecía un monólogo de Deportivo Pereira que se estaba llevando tres puntos muy importantes mostrando un gran fútbol en Bogotá.

Remontada de Santa Fe

Cuando parecía que el club capitalino no reaccionaría para darle vuelta al marcador, Christian Mafla anotó otro golazo al minuto 63. Y, apenas cuatro minutos después, el recién llegado de Millonarios, Edwin “Chirria” Mosquera, igualó el encuentro 2 a 2.

No obstante, este mismo jugador volvió a ser noticia en el 79′ por cuenta de una tarjeta roja, que todavía se discute entre los hinchas santafereños. Cinco minutos después llegó otra expulsión, esta vez para Walmer Pacheco, futbolista de Pereira.

Finalmente, aunque El León lo intentó por todos los medios posibles, el empate se quedó en el electrónico. Otro punto a resaltar es la pobre asistencia de la hinchada cardenal. Según la transmisión del partido, apenas 8.000 personas asistieron a El Campín.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

El sábado 31 de enero, Independiente Santa Fe visitará el estadio La Independencia de Tunja para jugar contra Boyacá Chicó. El duelo será válido por la cuarta jornada de la Liga Betplay 2026-I. Será un encuentro crucial para el conjunto albirrojo.

De extender su “empatitis”, Santa Fe comenzará a ver comprometida su clasificación a los playoffs de la liga. Adicionalmente, será importante de cara a la participación en Copa Libertadores que el club rojo gane partidos y confianza en el rentado doméstico.

Habrá que esperar cómo avanza la competencia para Independiente Santa Fe, pero si algo es cierto es que goza de tiempo y paciencia por su reciente título de Superliga y la presencia en torneo internacional, tan importante en Colombia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram, 📹 TikTok y 📱 Facebook.

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

