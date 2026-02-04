Logo El Espectador
Pese al aplazamiento, Santa Fe tendrá acción y enfrentará a Fortaleza: ¿cuándo se juega?

Aunque inicialmente Santa Fe no iba a jugar este fin de semana, el club cardenal y Fortaleza acordaron adelantar la novena fecha.

Diego Alejandro Daza Gómez
04 de febrero de 2026 - 09:24 p. m.
Jugadores de Independiente Santa Fe en la final de la Superliga BetPlay 2026.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Santa Fe parece no tener descanso. A pesar de la decisión de la Dimayor, que resolvió aplazar los próximos partidos en el estadio El Campín debido al pésimo estado de la grama, el club cardenal llegó a un acuerdo con Fortaleza —otro de los equipos afectados por la medida, ya que debía enfrentar a América en ese escenario— para adelantar la fecha nueve del campeonato, con el objetivo de no perder ritmo de competencia ni permitir que se acumulen partidos.

Así lo confirmaron ambos clubes a través de sus redes sociales, en las que informaron que el encuentro se disputará el sábado 9 de febrero a las 6:20 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo. El compromiso corresponderá a la novena fecha de la Liga BetPlay.

Debido a las malas condiciones del gramado de El Campín, la Dimayor aplazó los encuentros de la quinta jornada que debían disputarse entre el 6 y el 8 de febrero, lo que llevó a ambos clubes a acordar el adelanto del partido, programado inicialmente para el sábado 28 de febrero.

En la quinta fecha, Santa Fe debía enfrentar a Atlético Nacional el sábado 7 de febrero a las 6:20 p. m., mientras que Fortaleza tenía programado su duelo contra América de Cali el domingo 8 de febrero a las 2:00 p. m., ambos en El Campín.

Con esta reprogramación, Santa Fe disputará su séptimo partido en menos de un mes. En ese lapso, el equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto ha conseguido dos victorias, cuatro empates y ninguna derrota, incluyendo la obtención del título de la Superliga BetPlay contra Junior.

Sobre la exigente seguidilla de partidos, el entrenador reconoció la falta de tiempo para trabajar. “No hemos tenido prácticamente tiempo para entrenar. Todavía es muy temprano, comenzamos el 2 de enero y llevamos seis partidos en el mes que llevamos”, afirmó.

En la Liga BetPlay, ambos equipos tienen los mismos números. Santa Fe suma seis puntos en cuatro fechas, producto de tres empates y una victoria. Fortaleza, por su parte, también se mantiene invicto, con el mismo número de puntos, partidos ganados y empates. En la tabla de posiciones, uno se ubica en la novena casilla y el otro en la décima, reflejando la paridad entre ambos equipos.

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

