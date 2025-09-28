Santa Fe pasa la tusa de Bava con contundente goleada: 3-0 contra Equidad

Hugo Rodallega, el líder de Santa Fe, fue uno de los goleadores de la noche. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe vivió una noche perfecta en El Campín al imponerse 3-0 sobre La Equidad en la jornada 13 de la Liga BetPlay.

El equipo capitalino, ahora bajo la dirección de Francisco López, mostró contundencia y personalidad en un partido que lo devuelve al grupo de los ocho.

⏱ 90' FA FA FAAAAAAAA 🇮🇩. Gran victoria del León 🦁.



Santa Fe 3⃣-0⃣ Equidad#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/irt2XhC08t — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 29, 2025

Así fue la victoria del león

Santa Fe dominó todo el partido. Sin embargo, desde el arranque del segundo tiempo se vio un equipo decidido a liquidar la historia, con sus líderes tomando protagonismo en cada sector de la cancha.

La apertura del marcador había llegado en la primera mitad con Hugo Rodallega, pero fue en la segunda parte cuando Santa Fe terminó de construir la goleada. A los 66 minutos, Ómar Fernández Frasica amplió la ventaja tras una asistencia de lujo de Cristian Mafla, y apenas tres minutos después Alexis Zapata marcó un verdadero golazo, colgando la pelota en el ángulo superior derecho del arco de Beltrán, para sentenciar un resultado que desató la euforia en el banco local.

Con el marcador a favor, Santa Fe jugó con solvencia y madurez. Los de López no renunciaron a la presión ofensiva, pero al mismo tiempo supieron manejar los ritmos del juego, sosteniendo la posesión y evitando que La Equidad pudiera reaccionar.

El triunfo también tiene un valor simbólico: Santa Fe supo reponerse a la salida de Jorge Bava, el entrenador con el que alcanzaron hace unos meses la histórica décima estrella. El uruguayo decidió dejar al león para firmar con Cerro Porteño, y su ausencia generaba dudas sobre el rumbo del equipo. Sin embargo, con Pacho López en la raya, el grupo respondió de manera inmediata.

Equidad, por su parte, intentó reaccionar con algunos cambios tácticos, pero nunca encontró la manera de superar el orden cardenal. La disciplina defensiva de Santa Fe y el gran nivel de figuras como Zapata y Frasica terminaron por bloquear cualquier intento visitante. La victoria deja a los rojos en la séptima posición con 20 puntos, los mismos que Tolima, y con un +4 en la diferencia de gol. Una noche redonda para los bogotanos, que vuelven a soñar con clasificar a los cuadrangulares.

