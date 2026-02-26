Santa Fe propuso a Diego Ulloa como el árbitro para la final del Mundial 2026

Diego Ulloa, árbitro colombiano dirigiendo el partido entre Millonarios y Deportes Tolima por la séptima fecha de la Liga Betplay 2025-I. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Solicitamos urgentemente que se remita a la FIFA el perfil del árbitro Diego Ulloa, al igual que la terna y el VAR para que lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso para dirigir la final de este certamen”, publicó Santa Fe en un comunicado emitido el jueves 26 de febrero de 2026.

Nadie está feliz en Independiente Santa Fe. Luego de caer 2-1 contra Atlético Nacional en el estadio El Campín, acumular su tercera derrota en la Liga Betplay 2026-I y estancarse en la mitad de la tabla de posiciones, el equipo albirrojo sufre una nueva frustración, esta vez por las decisiones arbitrales.

Vale la pena recordar que Santa Fe fue derrotado por Nacional en medio de un partido con muchas decisiones polémicas del juez central Ulloa, sus compañeros en el campo de juego y el cuerpo de árbitros del VAR. Incluso teniendo incidencia directa en el marcador final y el desarrollo del cotejo.

¿Qué pasó entre Santa Fe y Nacional?

Todo comenzó en el minuto 63 cuando el colegiado señaló un penal a favor del conjunto Verdolaga. Esta fue la consecuencia de una supuesta falta en el área de Daniel Torres sobre Milton Casco. Un contacto que muchos tildan de insignificante.

La polémica se extendió hasta los minutos finales en los que el local marcó el gol del empate a través de Omar Fernández Frasica. Sin embargo, la anotación fue anulada por una presunta falta de Hugo Rodallega sobre César Haydar.

Todo terminó así y finalmente Nacional ganó 2-1, desatando la controversia en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Una situación que se está haciendo habitual, anteriormente en contra de Millonarios e Independiente Medellín.

Polémica en el partido Santa Fe vs. Nacional

“Asumimos que el VAR de ayer (miércoles 25 de febrero) tendrá las mismas consecuencias que el VAR del partido Llaneros vs. Medellín. En esa honorable lista debe haber algunos árbitros que podrán dar cátedra de su profesión”.

El documento fue firmado por el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez. En horas de la mañana de este jueves, el mismo dirigente había expresado en medios de comunicación esta postulación de Diego Ulloa.

“Yo creo que Ulloa durmió bien. Hay muchas cosas, pero creo que a ese señor lo voy a postular para que pite la final del Mundial, de verdad que se lo merece”, afirmó el presidente de Santa Fe en charla con “El Morningol”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador