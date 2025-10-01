Santa Fe se prepara su debut en la Copa Libertadores Femenina: hora, TV y rivales

Las Leonas debutan este jueves en Argentina frente a Always Ready, con el anhelo de conquistar por primera vez la Copa Libertadores Femenina. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe afronta desde este jueves un nuevo desafío internacional: la Copa Libertadores Femenina 2025. Las “Leonas”, dirigidas por Omar Ramírez, debutarán frente a Always Ready de Bolivia con el objetivo de iniciar con pie derecho un torneo que representa, una vez más, la gran oportunidad de alcanzar la gloria continental.

El equipo bogotano llega a la competencia tras haber sido subcampeón de la Liga Femenina, pero con la convicción de superar la barrera que tantas veces les ha impedido alzar el trofeo. En el Grupo A deberán enfrentar a rivales de peso: Independiente del Valle de Ecuador, Always Ready, y a su gran verdugo histórico, Corinthians de Brasil. Precisamente el cuadro paulista ha sido la piedra en el zapato de Santa Fe en Libertadores: le ganó la final de 2021 y también la de 2024, además de las tres veces que se han medido en la historia.

Un grupo con cuentas pendientes

El fixture de las Leonas marca tres partidos exigentes en menos de una semana. Tras el estreno contra Always Ready, se medirán el domingo contra Independiente del Valle y cerrarán la fase de grupos el miércoles 8 frente a Corinthians, en un duelo que promete tintes de revancha. Los antecedentes marcan diferencias: mientras contra las brasileñas nunca pudieron ganar, con las ecuatorianas lograron imponerse en fase de grupos en 2024 y más tarde eliminarlas por penales en semifinales.

El reto no es menor: en cinco participaciones en la Libertadores, Santa Fe ha alternado resultados. Quedó en fase de grupos en 2017 y 2023, llegó a cuartos en 2020 y disputó dos finales (2021 y 2024), ambas con desenlace amargo. El balance histórico del club es de 23 partidos jugados, con ocho victorias, nueve empates y apenas cuatro derrotas, además de 35 goles a favor y 22 en contra.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Always Ready en la Copa Libertadores Femenina

Fecha: jueves 2 de octubre

Hora: 6:00 p.m., hora de Colombia

Estadio: Florencio Sola de Banfield

Transmisión: Win Sports

El contexto de la Libertadores 2025

La nueva edición de la Copa Libertadores femenina se disputa en Argentina, con sede en los estadios de Banfield y Deportivo Morón. Por primera vez, el campeonato contará con VAR en todos los partidos y reunirá a 16 equipos en cuatro grupos. Además de Santa Fe, Colombia estará representada por Deportivo Cali, vigente campeón local.

Corinthians, cinco veces campeón y ganador de las últimas dos ediciones, parte como máximo favorito, mientras que Boca Juniors, Ferroviária y Colo Colo aparecen como candidatos a sorprender. La fase de grupos se extenderá hasta el 8 de octubre y los cuartos de final se jugarán el sábado 11. La gran final está programada para el 18 de octubre en Buenos Aires.

