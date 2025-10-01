¡Dos dobletes de podio! Así va Colombia en el Mundial de Paratletismo en India

La delegación nacional alcanzó nueve preseas en Nueva Delhi con un oro de José Gregorio Lemos en jabalina, una plata de José Albeiro Ramírez en los 400 metros T38 y un nuevo récord continental de Angie Mejía en salto largo. Foto: Federación Colombiana de Paratletismo

La delegación colombiana de para atletismo sigue dejando huella en el Campeonato Mundial que se disputa en Nueva Delhi. Este miércoles, el país celebró una jornada histórica con doble presencia en el podio del salto largo femenino T38 y un nuevo récord continental, a lo que más tarde se sumó otro resultado dorado en la jabalina F38 y una plata en los 400 metros T38.

La gran protagonista de la mañana fue la juvenil Angie Nicoll Mejía, quien con un registro de 5.42 metros se quedó con la medalla de plata en salto largo y, de paso, impuso el récord de las Américas, repitiendo la hazaña que ya había logrado en el Grand Prix de Cali 2025. A su lado brilló Karen Tatiana Palomeque, que se adjudicó el bronce con 5.25 metros y ratificó la presencia nacional en el podio. El oro fue para la húngara Luca Ekler, que con 5.91 metros batió su propio récord mundial y mantuvo su dominio en la especialidad.

Horas más tarde, Colombia volvió a hacer historia en la prueba de jabalina F38, con un doblete en el podio. José Gregorio Lemos Rivas se quedó con la medalla de oro gracias a un lanzamiento de 60.94 metros, mientras que Luis Fernando Lucumí obtuvo la plata con 53.51 metros, superando por apenas un centímetro al ucraniano Vladyslav Bilyi (53.50), que se llevó el bronce. En esta misma prueba, Levin Moreno Denis, también colombiano, rozó el podio al ubicarse cuarto con un registro de 49.14.

La fiesta continuó en la pista. En los 400 metros T38 masculino, José Albeiro Ramírez Estrada firmó una actuación memorable al detener el cronómetro en 49.18 segundos, su mejor marca personal, que le valió la medalla de plata y consolidó otra jornada brillante para la delegación nacional.

Con estos resultados, Colombia ya suma nueve medallas en apenas cinco jornadas: tres oros (Mayerly Buitrago en impulso de bala F41, Angie Mejía en 100 metros T38 y José Gregorio Lemos en jabalina F38), cinco platas (Mejía en salto largo, Palomeque en 100 metros, Tomás Soto en jabalina F64, Lucumí en jabalina F38 y Ramírez en 400 metros T38) y un bronce (Palomeque en salto largo). Una cosecha que mantiene al país entre los protagonistas del medallero y confirma la solidez del proceso nacional en el paratletismo.

El calendario aún ofrece grandes oportunidades para ampliar el botín. Karen Palomeque y Angie Mejía avanzaron en la primera ronda de los 200 metros T38 y mañana podrán disputar medallas. Por otro lado, Mauricio Valencia y Diego Meneses en jabalina F34, Juan Sebastián Gómez en salto largo T38 y Yeferson Suárez en los 400 metros T37, tendrán acción en rondas finales.

Así está el medallero del Mundial de Paratletismo

