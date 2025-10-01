Estas serían las novedades de la próxima convocatoria en la selección de Colombia

Néstor Lorenzo anunciará la convocatoria en los próximos días y no será una tarea fácil, debido al buen presente de varios futbolistas en el fútbol internacional. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

La selección de Colombia ya empieza a vivir su camino hacia el Mundial 2026. Tras confirmar su participación mundialista y menos de nueve meses para el debut en Estados Unidos, México y Canadá, el equipo de Néstor Lorenzo ajusta las piezas pensando en los amistosos de octubre y, sobre todo, en el armado definitivo de la nómina de 26 jugadores que estarán en la cita orbital.

Después de los recientes partidos ante Bolivia y Venezuela, los futbolistas regresaron a sus clubes y muchos atraviesan un buen presente en sus ligas. Esa regularidad ha puesto en la mesa varios nombres que podrían sorprender en la próxima convocatoria, cuyo anuncio oficial se espera entre el jueves 2 y el viernes 3 de octubre, con mayor probabilidad en este último día.

El retraso se explica porque varios jugadores colombianos tendrán acción en torneos internacionales hasta el jueves en la noche, como Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con Betis en la Europa League o Jhon Lucumí con el Bolonia.

Los amistosos de octubre enfrentarán a Colombia con dos de los anfitriones del Mundial: primero contra México, el sábado 11 en Arlington (Texas), y luego ante Canadá, el martes 14 en Nueva Jersey. Será una doble prueba clave para medir a la Tricolor frente a rivales de peso continental y comenzar a dar señales de lo que podría ser la estructura final del equipo. Más adelante, en noviembre, la preparación continuará frente a Nueva Zelanda y Nigeria, lo que completa el calendario del año.

En cuanto a las posibles novedades, el regreso del ‘Cucho’ Hernández aparece como la opción más fuerte, respaldado por su rendimiento en España. Otro que podría reaparecer es Juan David Cabal, defensor de la Juventus que ha vuelto a tener minutos tras casi un año de lesión. Además, la Federación sigue de cerca a Kevin Serna, jugador del Fluminense, que podría recibir su primer llamado. Luis Sinisterra, en Cruzeiro, y Carlos Andrés Gómez, en Vasco da Gama, también figuran como alternativas, siempre y cuando la parte física los acompañe.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para Lorenzo. El central Carlos Cuesta, recientemente fichado por Vasco da Gama tras su paso por el Galatasaray de Turquía, encendió las alarmas en Brasil. El club confirmó que el defensor presenta un edema en el músculo aductor del muslo izquierdo, razón por la cual no fue convocado para el duelo contra Palmeiras y se encuentra bajo tratamiento. Su situación podría marginarlo de los dos amistosos de octubre.

Con estos partidos, Lorenzo empezará a perfilar la lista definitiva para el Mundial. La competencia interna será dura y cada convocatoria contará como una oportunidad decisiva para convencer al técnico. La cuenta regresiva ya empezó y el margen de error es cada vez menor.

