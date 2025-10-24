Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino en Liga BetPlay

Escucha este artículo
El Campín será escenario de una nueva edición del clásico capitalino, este sábado por la fecha 17 de la Liga BetPlay. El duelo llega en un momento clave del campeonato: los dos grandes de Bogotá se juegan más que tres puntos.
Para Millonarios, el encuentro representa una última oportunidad para enderezar el rumbo y seguir soñando con los cuadrangulares. Los dirigidos por Hernán Torres suman 18 puntos y se ubican en la posición 15 de la tabla. No ganan hace dos jornadas y el empate reciente ante Bucaramanga, líder del torneo, dejó al descubierto las dudas que arrastran los ‘embajadores’.
“Toca mejorar la posesión y es un trabajo que estamos haciendo constantemente. Las cosas se avisan antes y suceden. Soy responsable por lo que está pasando”, reconoció Torres en la antesala del clásico, asumiendo la presión por el momento del equipo.
Santa Fe, en cambio, afronta el partido con un presente más chances, pero sin regularidad. Ocupa la octava casilla con 22 puntos y necesita consolidar su lugar entre los clasificados. En sus últimas dos presentaciones igualó 0-0 ante Chicó y 1-1 frente a Medellín, encuentros en los que le faltó contundencia para cerrar los juegos.
El conjunto cardenal tendrá que esperar hasta último momento por la recuperación del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, pieza clave en el arco. Además, Omar Fernández y Yilmar Velásquez siguen en proceso de recuperación, lo que podría alterar la nómina titular.
Ambos equipos llegan con dudas en su funcionamiento, pero con la motivación natural que despierta el clásico bogotano, un choque que en esta ocasión tiene un peso especial: Santa Fe busca afirmarse entre los ocho, y Millonarios, al borde del abismo, necesita ganar sí o sí para seguir con vida en la Liga BetPlay.
En su último enfrentamiento, el pasado 6 de septiembre, protagonizaron un cerrado empate 0-0. Este sábado, con realidades distintas pero objetivos urgentes, ambos equipos buscarán los tres puntos.
Hora y dónde ver Santa Fe vs. Millonarios
Fecha: 25 de octubre de 2025
Hora: 6:20 p.m., hora en Colombia
Estadio: El Campín
Transmisión: Win Sports+
Programación de la fecha 17 en Liga BetPlay
- Alianza FC vs. Equidad | Hora: 4:00 p.m. Estadio: Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar
- Fortaleza CEIF vs. Deportivo Pasto| Hora: 6:00 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo, de Bogotá
- América de Cali vs. Junior| Hora: 8:10 p.m. Estadio: Francisco Rivera Escobar, de Palmira
Sábado 25 de octubre
- Envigado FC vs. Boyacá Chicó| Hora: 2:00 p.m. Estadio: Metropolitano, de Itagüí
- Deportes Tolima vs. Deportivo Cali| Hora: 3:00 p.m. Estadio: Manuel Murillo Toro, de Ibagué
- Atlético Bucaramanga vs. Llaneros |Hora: 4:10 p.m. Estadio: Américo Montanini, de Bucaramanga
- Santa Fe vs. Millonarios |Hora: 6:20 p.m. Estadio: El Campín, de Bogotá
- Once Caldas vs. Unión Magdalena| Hora: 8:30 p.m. Estadio: Palogrande, de Manizales
Domingo 26 de octubre
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín| Hora: 6:30 p.m. Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
