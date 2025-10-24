Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino en Liga BetPlay

El clásico capitalino llega con realidades opuestas: Santa Fe busca afianzarse en los ocho, mientras que Millonarios enfrenta su última llamada para no quedarse fuera de la pelea por los cuadrangulares.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
24 de octubre de 2025 - 08:02 p. m.
El clásico capitalino llega con realidades opuestas: Santa Fe busca afianzarse en los ocho, mientras que Millonarios enfrenta su última llamada para no quedarse fuera de la pelea por los cuadrangulares.
El clásico capitalino llega con realidades opuestas: Santa Fe busca afianzarse en los ocho, mientras que Millonarios enfrenta su última llamada para no quedarse fuera de la pelea por los cuadrangulares.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Campín será escenario de una nueva edición del clásico capitalino, este sábado por la fecha 17 de la Liga BetPlay. El duelo llega en un momento clave del campeonato: los dos grandes de Bogotá se juegan más que tres puntos.

Para Millonarios, el encuentro representa una última oportunidad para enderezar el rumbo y seguir soñando con los cuadrangulares. Los dirigidos por Hernán Torres suman 18 puntos y se ubican en la posición 15 de la tabla. No ganan hace dos jornadas y el empate reciente ante Bucaramanga, líder del torneo, dejó al descubierto las dudas que arrastran los ‘embajadores’.

Vínculos relacionados

Andrés Llinás amplió su contrato con Millonarios: los detalles de la renovación
Los clásicos le dan atractivo a la fecha 17: así están las cuentas para los cuadrangulares
Millonarios confirmó la ausencia de Néiser Villarreal y anunció medidas disciplinarias
Así quedaron las semifinales de la Copa BetPlay 2025 con la clasificación de Nacional

“Toca mejorar la posesión y es un trabajo que estamos haciendo constantemente. Las cosas se avisan antes y suceden. Soy responsable por lo que está pasando”, reconoció Torres en la antesala del clásico, asumiendo la presión por el momento del equipo.

Santa Fe, en cambio, afronta el partido con un presente más chances, pero sin regularidad. Ocupa la octava casilla con 22 puntos y necesita consolidar su lugar entre los clasificados. En sus últimas dos presentaciones igualó 0-0 ante Chicó y 1-1 frente a Medellín, encuentros en los que le faltó contundencia para cerrar los juegos.

El conjunto cardenal tendrá que esperar hasta último momento por la recuperación del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, pieza clave en el arco. Además, Omar Fernández y Yilmar Velásquez siguen en proceso de recuperación, lo que podría alterar la nómina titular.

Ambos equipos llegan con dudas en su funcionamiento, pero con la motivación natural que despierta el clásico bogotano, un choque que en esta ocasión tiene un peso especial: Santa Fe busca afirmarse entre los ocho, y Millonarios, al borde del abismo, necesita ganar sí o sí para seguir con vida en la Liga BetPlay.

En su último enfrentamiento, el pasado 6 de septiembre, protagonizaron un cerrado empate 0-0. Este sábado, con realidades distintas pero objetivos urgentes, ambos equipos buscarán los tres puntos.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Millonarios

Fecha: 25 de octubre de 2025

Hora: 6:20 p.m., hora en Colombia

Estadio: El Campín

Transmisión: Win Sports+

Programación de la fecha 17 en Liga BetPlay

  • Alianza FC vs. Equidad | Hora: 4:00 p.m. Estadio: Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar
  • Fortaleza CEIF vs. Deportivo Pasto| Hora: 6:00 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo, de Bogotá
  • América de Cali vs. Junior| Hora: 8:10 p.m. Estadio: Francisco Rivera Escobar, de Palmira

Sábado 25 de octubre

  • Envigado FC vs. Boyacá Chicó| Hora: 2:00 p.m. Estadio: Metropolitano, de Itagüí
  • Deportes Tolima vs. Deportivo Cali| Hora: 3:00 p.m. Estadio: Manuel Murillo Toro, de Ibagué
  • Atlético Bucaramanga vs. Llaneros |Hora: 4:10 p.m. Estadio: Américo Montanini, de Bucaramanga
  • Santa Fe vs. Millonarios |Hora: 6:20 p.m. Estadio: El Campín, de Bogotá
  • Once Caldas vs. Unión Magdalena| Hora: 8:30 p.m. Estadio: Palogrande, de Manizales

Domingo 26 de octubre

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín| Hora: 6:30 p.m. Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Santa Fe

Millonarios

Independiente Santa Fe

Millos

Santa Fe vs. Millonarios

Santa Fe - Millonarios

Tabla de Posiciones

Hugo Rodallega

Hernán Torres

Leo Castro

Mackalister Silva

Tabla de posiciones

Hugo

Cuándo es el clásico

Tabla

Partidos de Liga BetPlay

Fecha 17

Liga Aguila

Win play

Partidos Santa Fe

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.