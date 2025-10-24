Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino en Liga BetPlay

El clásico capitalino llega con realidades opuestas: Santa Fe busca afianzarse en los ocho, mientras que Millonarios enfrenta su última llamada para no quedarse fuera de la pelea por los cuadrangulares. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Campín será escenario de una nueva edición del clásico capitalino, este sábado por la fecha 17 de la Liga BetPlay. El duelo llega en un momento clave del campeonato: los dos grandes de Bogotá se juegan más que tres puntos.

Para Millonarios, el encuentro representa una última oportunidad para enderezar el rumbo y seguir soñando con los cuadrangulares. Los dirigidos por Hernán Torres suman 18 puntos y se ubican en la posición 15 de la tabla. No ganan hace dos jornadas y el empate reciente ante Bucaramanga, líder del torneo, dejó al descubierto las dudas que arrastran los ‘embajadores’.

“Toca mejorar la posesión y es un trabajo que estamos haciendo constantemente. Las cosas se avisan antes y suceden. Soy responsable por lo que está pasando”, reconoció Torres en la antesala del clásico, asumiendo la presión por el momento del equipo.

Santa Fe, en cambio, afronta el partido con un presente más chances, pero sin regularidad. Ocupa la octava casilla con 22 puntos y necesita consolidar su lugar entre los clasificados. En sus últimas dos presentaciones igualó 0-0 ante Chicó y 1-1 frente a Medellín, encuentros en los que le faltó contundencia para cerrar los juegos.

El conjunto cardenal tendrá que esperar hasta último momento por la recuperación del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, pieza clave en el arco. Además, Omar Fernández y Yilmar Velásquez siguen en proceso de recuperación, lo que podría alterar la nómina titular.

Ambos equipos llegan con dudas en su funcionamiento, pero con la motivación natural que despierta el clásico bogotano, un choque que en esta ocasión tiene un peso especial: Santa Fe busca afirmarse entre los ocho, y Millonarios, al borde del abismo, necesita ganar sí o sí para seguir con vida en la Liga BetPlay.

En su último enfrentamiento, el pasado 6 de septiembre, protagonizaron un cerrado empate 0-0. Este sábado, con realidades distintas pero objetivos urgentes, ambos equipos buscarán los tres puntos.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Millonarios

Fecha: 25 de octubre de 2025

Hora: 6:20 p.m., hora en Colombia

Estadio: El Campín

Transmisión: Win Sports+

Programación de la fecha 17 en Liga BetPlay

Alianza FC vs. Equidad | Hora: 4:00 p.m. Estadio: Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar

Fortaleza CEIF vs. Deportivo Pasto| Hora: 6:00 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo, de Bogotá

América de Cali vs. Junior| Hora: 8:10 p.m. Estadio: Francisco Rivera Escobar, de Palmira

Sábado 25 de octubre

Envigado FC vs. Boyacá Chicó| Hora: 2:00 p.m. Estadio: Metropolitano, de Itagüí

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali| Hora: 3:00 p.m. Estadio: Manuel Murillo Toro, de Ibagué

Atlético Bucaramanga vs. Llaneros |Hora: 4:10 p.m. Estadio: Américo Montanini, de Bucaramanga

Santa Fe vs. Millonarios |Hora: 6:20 p.m. Estadio: El Campín, de Bogotá

Once Caldas vs. Unión Magdalena| Hora: 8:30 p.m. Estadio: Palogrande, de Manizales

Domingo 26 de octubre

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín| Hora: 6:30 p.m. Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador