¿Quién fue el mejor colombiano en el ranking de la Unión Ciclística Internacional en 2025?

Con el cierre de la temporada 2025, la Unión Ciclística Internacional (UCI) publicó la actualización final de su ranking mundial, la calificación que mide la regularidad y el rendimiento de los ciclistas a lo largo del año.

La tabla, que pondera resultados en grandes vueltas, clásicas y carreras del calendario internacional, volvió a confirmar el dominio absoluto del esloveno Tadej Pogačar, que terminó como el mejor corredor del planeta gracias a una campaña marcada por la constancia durante todo el año.

Pogačar acumuló 11.680 puntos y se distanció ampliamente de sus perseguidores, entre ellos Jonas Vingegaard e Isaac del Toro, en un escalafón que reflejó la hegemonía europea. Por su parte, ningún colombiano logró ingresar al top 20.

En ese panorama, la noticia más alentadora para Colombia llegó de la mano de Egan Bernal. El ciclista de INEOS Grenadiers cerró el año en el puesto 36 del ranking UCI, con 1.742,5 puntos, convirtiéndose en el mejor colombiano de la temporada y ratificando su regreso progresivo a los primeros planos del pelotón internacional.

¿Cómo fue la campaña de Egan Bernal durante el 2025?

La campaña de Bernal fue, ante todo, un ejercicio de reconstrucción. En el Giro de Italia terminó séptimo en la clasificación general y volvió a mostrarse competitivo en la montaña.

Además, en la Vuelta a España protagonizó uno de los momentos más emotivos del año para el ciclismo colombiano al ganar la etapa 16, su primer triunfo en una grande desde 2021. Un resultado que no solo tuvo valor deportivo, sino también simbólico, tras el largo proceso que vivió debido a su grave accidente en 2022.

Bernal, en una entrevista exclusiva con El Espectador, mencionó las ganas que tiene por seguir compitiendo. “Si no tuviera ganas de ganar o no lo viera posible, no estaría montando en bicicleta. Sigo soñando con ganar una grande. Si tuviera que elegir, sería la Vuelta a España. Pero hay que entrenar mucho y cerrar una brecha que hoy es muy grande. En eso estamos”, afirmó Bernal.

Los demás colombiano en el ranking UCI del 2025

Detrás de Bernal, Santiago Buitrago fue el segundo colombiano mejor ubicado en el ranking, al finalizar en la posición 75 con 1.077,5 puntos, consolidándose como una de las piezas más sólidas del recambio generacional. Más atrás aparecen Harold Tejada (108), Einer Rubio (113), Juan Sebastián Molano (201), Sergio Higuita (279) y Daniel Felipe Martínez (317), todos con presencia estable en el calendario, aunque lejos aún de los puestos de vanguardia.

Por último, Nairo Quintana cerró el listado colombiano en la posición 492, con 160 puntos. El boyacense sufrió una temporada accidentada, marcada por una fuerte caída en la Vuelta a Burgos que lo obligó a un prolongado proceso de recuperación y lo dejó sin opciones de disputar la Vuelta a España.

Así, el ranking UCI de 2025 deja en evidencia la situación actual del ciclismo colombiano, que sigue presente en de manera internacional, pero enfrenta una transición compleja. Por su parte, eEl regreso competitivo de Egan Bernal brinda una expectativa que ilusiona por la expectativa de que su mejor versión aún esté por escribirse.

