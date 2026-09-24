La situación llevó incluso a considerar la posibilidad de un nuevo aplazamiento,…

Santa Marta atraviesa días complejos por cuenta de los hechos de orden público registrados tras una operación de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) . Bloqueos, vehículos incinerados, amenazas a comerciantes y presencia militar en distintos sectores de la ciudad generaron preocupación por las actividades previstas para los próximos días, entre ellas el partido entre Unión Magdalena y Santa Fe por la Copa BetPlay .

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Unión Magdalena vs. Santa Fe: lo que se sabe del partido de Copa BetPlay en Santa Marta

La situación llevó incluso a considerar la posibilidad de un nuevo aplazamiento, teniendo en cuenta que el encuentro ya había tenido que ser reprogramado por la participación de Santa Fe en la Copa Sudamericana y existe poco margen para encontrar otra fecha.

Publicidad

¿Qué pasó con el partido entre Unión y Santa Fe?

Luego de la preocupación generada por las condiciones de seguridad en Santa Marta, el partido mantiene su programación. La decisión es que Unión Magdalena y Santa Fe se enfrenten este viernes, como estaba previsto, aunque todavía queda por establecer bajo qué condiciones se desarrollará el espectáculo deportivo.

Una de las posibilidades que continúa sobre la mesa es que el compromiso se dispute a puerta cerrada. Esta medida estaría relacionada con las condiciones de seguridad y no implicaría un cambio en la fecha ni en la hora del encuentro.

Las autoridades todavía deben terminar de definir las condiciones para la realización del partido, mientras la situación en Santa Marta busca regresar a la normalidad.

¿Por qué estuvo en riesgo el encuentro?

La incertidumbre apareció después del operativo realizado el lunes 21 de septiembre en el sector de Quebrada del Sol, Guachaca, en la zona rural de Santa Marta. Según las autoridades, durante esa acción fueron abatidos siete integrantes de las ACSN y otros tres fueron capturados.

Posteriormente se registraron bloqueos, vehículos incinerados, amenazas a comerciantes y afectaciones en diferentes sectores de Santa Marta y del departamento. También hubo dificultades en la Troncal del Caribe, una de las principales vías de acceso a la ciudad.

Le recomendamos leer: Selección de Colombia: Néstor Lorenzo eligió al nuevo capitán tras el retiro de James

La situación provocó además el cierre de comercios y la suspensión de actividades en varios colegios. El martes 22 de septiembre se ordenó la militarización de Santa Marta, mientras se reforzó la presencia del Ejército con soldados y vehículos blindados.

Todo este panorama generó dudas sobre las garantías de seguridad para las delegaciones, los aficionados y las personas que trabajan alrededor del compromiso.

Santa Fe vs. Unión Magdalena: hora y dónde ver

Fecha: viernes 25 de septiembre

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

TV: Win Sports

Santa Fe tiene ventaja en la serie

En lo estrictamente deportivo, Santa Fe llegará al Sierra Nevada con una ventaja de 2-0, conseguida en el partido de ida disputado en El Campín.

El conjunto cardenal ganó aquel encuentro con anotaciones de Franco Fagúndez y Luis Palacios, por lo que Unión Magdalena está obligado a remontar la diferencia para continuar con vida en la Copa BetPlay.

El equipo samario necesita imponerse por dos goles para igualar la serie y llevarla a la definición por penaltis. Si consigue una diferencia superior, avanzará directamente a los octavos de final.

¡Rumbo a Santa Marta 🦁✈️ para afrontar la Fase 1B – vuelta de la Copa BetPlay ⚽️#VamosSantaFe pic.twitter.com/VJxFRX2GVj — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 24, 2026

El vencedor de esta llave se enfrentará a Fortaleza FC en la siguiente ronda. Los octavos de final se disputarán a partido único y el equipo que avance de la serie entre Unión Magdalena y Santa Fe tendrá la condición de local.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad