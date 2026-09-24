Selección de Colombia: Néstor Lorenzo eligió al nuevo capitán tras el retiro de James

El defensor central, que cuenta con una amplia trayectoria en el combinado nacional, es el elegido por el entrenador argentino para asumir una responsabilidad que hasta…

El retiro de James Rodríguez de la selección de Colombia abre una nueva etapa para el equipo nacional, que ya tiene definido quién asumirá la capitanía. Néstor Lorenzo señaló a Davinson Sánchez como el principal candidato para portar la cinta, en un grupo que se prepara para volver a competir contra rivales de alto nivel y que busca construir sobre lo vivido en el Mundial.

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El defensor central, que cuenta con una amplia trayectoria en el combinado nacional, es el elegido por el entrenador argentino para asumir una responsabilidad que hasta ahora estaba ligada a James. Lorenzo destacó la experiencia del zaguero y su capacidad de liderazgo como elementos determinantes para darle continuidad a la dirección del equipo dentro del campo.

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Néstor Lorenzo confirmó que Davinson Sánchez 🇨🇴 será el capitán para los amistosos en Estados Unidos.



🇲🇽 vs. México- Sábado, 26 de septiembre

🇵🇾 vs. Paraguay- Viernes, 2 de octubre

🇵🇪 vs. Perú- Martes, 6 de octubre pic.twitter.com/AHirgm6Pm5 — Destino Deportivo | Podcast (@DestinoDeportiv) September 24, 2026

Néstor Lorenzo confirma al nuevo capitán de Colombia

El técnico argentino pudo realizar este miércoles su primera práctica con el grupo completo de 26 jugadores, después de que Camilo Durán se incorporara a la concentración. Lorenzo se mostró satisfecho con la energía de los nuevos convocados y calificó como positivos los primeros entrenamientos.

En declaraciones a los medios oficiales de la selección de Colombia, el entrenador explicó los motivos por los que Davinson Sánchez aparece como el principal candidato para suceder a James Rodríguez.

“Hay varios jugadores que tienen experiencia, que han vivido varios mundiales, algunos están dentro el grupo ahora y otros no están por descanso, pero ahí está Davinson que es un jugador que ha estado mucho tiempo en la selección y que tiene una actitud de líder. Creo que la cinta será para él”, comentó Lorenzo.

🇨🇴 Lorenzo confía en sus nuevos convocados



⚽ Néstor Lorenzo apuesta por nuevos talentos en esta etapa de renovación de la Selección Colombia. El técnico ya prepara el duelo ante México de este sábado 26 de septiembre. 👀 ¿Qué esperas de este nuevo ciclo?#Seleccioncolombia… pic.twitter.com/wgXGThS0IQ — ditu (@Ditu_Tv) September 24, 2026

Con esta decisión, el defensor central se perfila para asumir el liderazgo de un equipo que inicia una nueva etapa y que mantiene el objetivo de consolidar su grupo de cara a los próximos desafíos internacionales.

Davinson Sánchez habla de su experiencia y liderazgo

El zaguero también se refirió al papel que debe cumplir dentro de la selección de Colombia y a las experiencias que ha acumulado durante sus años con el combinado nacional. Para Davinson, las dificultades y los momentos positivos vividos con el equipo le han permitido desarrollar una mayor responsabilidad frente a lo que significa representar al país.

“Nos ha tocado vivir unas muy dulces y otras amargas en Selección y eso te da la posibilidad de crear experiencia, de tomar todo de forma muy responsable, al final el que decide es el que está a cargo que es el entrenador. Por mi parte siempre buscaré hacer méritos para vestir la camiseta de la selección de Colombia y aportar”, afirmó.

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El defensor resaltó que los roles dentro del grupo están definidos y que cada futbolista tiene la posibilidad de asumir responsabilidades para contribuir al rendimiento colectivo. Desde su perspectiva, esa disposición es parte de lo que permite construir una selección competitiva.

“Los roles están claros y cada quien tiene la posibilidad de venir y dar el paso hacia adelante y eso hace que sea una selección competitiva”, agregó.

Colombia prepara su próximo partido contra México

Mientras se define la nueva estructura de liderazgo, el equipo nacional avanza en su preparación para la primera prueba de esta convocatoria: el partido contra México en Baltimore.

Durante el entrenamiento de este miércoles, el cuerpo técnico trabajó aspectos tácticos relacionados con el ataque y dedicó la parte final de la sesión a la preparación de acciones a balón parado. La práctica del jueves será a puerta cerrada, antes del viaje de la delegación a Baltimore.

Lorenzo destacó la actitud mostrada por los futbolistas durante los primeros trabajos, especialmente con la incorporación de los nuevos convocados, y manifestó su satisfacción por la energía que ha encontrado en el grupo.

El objetivo de Davinson: ganar un título con Colombia

Más allá de la capitanía y de las responsabilidades que implica liderar al equipo, Davinson Sánchez expresó su deseo de que la selección de Colombia pueda alcanzar un campeonato y celebrar un logro que genere orgullo entre sus integrantes.

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El defensor considera que el combinado nacional merece la oportunidad de abrazarse al final de una competencia y sentirse ganador, una meta que planteó como parte de las aspiraciones del grupo.

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“Nos merecemos abrazarnos al final de un campeonato y sentirnos orgullosos de ser primeros”, concluyó.

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