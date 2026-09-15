Vasco da Gama 1-0 Santa Fe, en vivo: siga el minuto a minuto de los cuartos de Sudamericana

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Independiente Santa Fe empató sin goles con Vasco da Gama en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El resultado le dejó un sinsabor al equipo colombiano, pues estuvo realmente cerca de ganar el partido e irse en ventaja.
Sin embargo, el conjunto brasileño resistió como pudo y se llevó una valiosa igualdad que lo deja de cara a la clasificación en su casa. Ahora el reto de la escuadra santafereña será aguantar las arremetidas de Carlos Andrés Gómez y compañía para llegar a los penales o ganarlo épicamente en los 90.
Siga acá el minuto a minuto de Santa Fe vs. Vasco da Gama en Copa Sudamericana:
Finaliza la primera parte
45 ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️ 1-0 SANTA FE 🔴🔴 : Termina la primera parte con victoria parcial para Vasco da Gama. Santa Fe deberá salir al segundo tiempo en busca del empate.
Gol de Vasco da Gama
37 ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️ 1-0 SANTA FE 🔴🔴 : Gol de Bruno Duarte para el equipo brasileño. Un centro a media altura complicó a la defensa cardenal y Duarte le ganó la posición a Daniel Torres para mandar el balón a la red. Además, en la jugada Emerson Rivaldo sufrió un tirón y salió sustituido. Ingresó en su reemplazo Maximiliano Lovera.
Santa Fe no sufre
30 ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️ 0-0 SANTA FE 🔴🔴 : A pesar de que la posesión es de Vasco, Santa Fe no sufre en el partido y Marmolejo no se ha exigido. La más clara fue la de Rodallega.
Se salvó Vasco
19 ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️ 0-0 SANTA FE 🔴🔴 : Se salvó el equipo brasileño. Un centro cayó en el corazón del área y tras un rebote, Hugo Rodallega remató pero Jardim reaccionó de gran manera. Se anima Santa Fe.
😱 LEO JARDIM FAZ MILAGREEEE— 💢 AQUI É VASCO 💢 (@ONOSSOVASCO1) September 15, 2026
Vasco x Santa fé #vasxsfe pic.twitter.com/MN4Vwsfpmt
Duelo parejo
10 ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️ 0-0 SANTA FE 🔴🔴 : Comienzo parejo para en Rio de Janeiro. Vasco da Gama tiene mayor iniciativa, pero no ha conseguido convertirla en acercamientos de peligro.
Comenzó el partido
01’ ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️ 0-0 SANTA FE 🔴🔴 : Ya rueda el balón en Brasil.
La alineación de Santa Fe
La formación de Vasco da Gama
Hora y dónde ver en vivo
Hora: 5:00 p.m.
Canal: ESPN y Disney+
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