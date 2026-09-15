AME7717. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 15/09/2026.- Lucas Piton (d) de Vasco da Gama disputa el balón con Franco Fagúndez de Santa Fe este martes, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Santa Fe en el estadio São Januário en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho Foto: EFE - Andre Coelho

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Vasco da Gama 1-0 Santa Fe, en vivo: siga el minuto a minuto de los cuartos de Sudamericana Juan Carlos Becerra Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Independiente Santa Fe empató sin goles con Vasco da Gama en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El resultado le dejó un sinsabor al equipo colombiano, pues estuvo realmente cerca de ganar el partido e irse en ventaja.

Sin embargo, el conjunto brasileño resistió como pudo y se llevó una valiosa igualdad que lo deja de cara a la clasificación en su casa. Ahora el reto de la escuadra santafereña será aguantar las arremetidas de Carlos Andrés Gómez y compañía para llegar a los penales o ganarlo épicamente en los 90.

Siga acá el minuto a minuto de Santa Fe vs. Vasco da Gama en Copa Sudamericana:

45 ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️ 1-0 SANTA FE 🔴🔴 : Termina la primera parte con victoria parcial para Vasco da Gama. Santa Fe deberá salir al segundo tiempo en busca del empate.

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37 ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️ 1-0 SANTA FE 🔴🔴 : Gol de Bruno Duarte para el equipo brasileño. Un centro a media altura complicó a la defensa cardenal y Duarte le ganó la posición a Daniel Torres para mandar el balón a la red. Además, en la jugada Emerson Rivaldo sufrió un tirón y salió sustituido. Ingresó en su reemplazo Maximiliano Lovera.

30 ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️ 0-0 SANTA FE 🔴🔴 : A pesar de que la posesión es de Vasco, Santa Fe no sufre en el partido y Marmolejo no se ha exigido. La más clara fue la de Rodallega.

19 ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️ 0-0 SANTA FE 🔴🔴 : Se salvó el equipo brasileño. Un centro cayó en el corazón del área y tras un rebote, Hugo Rodallega remató pero Jardim reaccionó de gran manera. Se anima Santa Fe.

😱 LEO JARDIM FAZ MILAGREEEE

Vasco x Santa fé #vasxsfe pic.twitter.com/MN4Vwsfpmt — 💢 AQUI É VASCO 💢 (@ONOSSOVASCO1) September 15, 2026

10 ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️ 0-0 SANTA FE 🔴🔴 : Comienzo parejo para en Rio de Janeiro. Vasco da Gama tiene mayor iniciativa, pero no ha conseguido convertirla en acercamientos de peligro.

01’ ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️ 0-0 SANTA FE 🔴🔴 : Ya rueda el balón en Brasil.

Esta es la nómina titular del León 🦁 para enfrentar a Vasco Da Gama por los cuartos – vuelta de la Sudamericana 🏆#VamosSantaFe pic.twitter.com/IHBSt5IuNP — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 15, 2026

📋 O 𝑮𝒊𝒈𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 está escalado para o duelo de volta das Quartas de Final da CONMEBOL Sudamericana! 👊💢#VASxSFE#EscalaçãoVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/3LCyMk7qwm — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 15, 2026

Hora: 5:00 p.m.

Canal: ESPN y Disney+

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