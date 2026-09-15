Este martes, James confirmó que no volverá a jugar con la Tricolor. El cucuteño, quien disputó su último partido con Colombia con Suiza en la Copa del Mundo, comunicó su decisión a través de un…

La noticia del retiro de James Rodríguez de la selección de Colombia no pasó desapercibida para Luis Díaz. El extremo del Bayern Múnich le dedicó un emotivo mensaje al mediocampista de Atlético Nacional, con quien compartió vestuario desde 2019 y al lado del cual cumplió uno de sus grandes sueños futbolísticos: defender la camiseta del equipo nacional.

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Luis Díaz le dedicó un emotivo mensaje a James Rodríguez tras su retiro de la selección

Este martes, James confirmó que no volverá a jugar con la Tricolor. El cucuteño, quien disputó su último partido con Colombia con Suiza en la Copa del Mundo, comunicó su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales. La despedida del histórico ’10’ provocó múltiples reacciones en el mundo del fútbol, entre ellas la de uno de sus compañeros más cercanos en los últimos años.

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Luis Díaz recordó el sueño de jugar junto a James

A través de una publicación en Instagram, Luis Díaz expresó su gratitud por haber compartido cancha con James y recordó la admiración que sentía por el mediocampista antes de convertirse en su compañero de selección.

“Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo. Lo veía como uno de esos sueños que uno guarda desde lejos, sin saber si algún día se van a cumplir”, escribió el atacante.

Díaz destacó que la vida le permitió vivir algo aún más especial que aquel anhelo: no solamente jugar junto a James, sino también compartir con él la responsabilidad de representar a Colombia.

“Y la vida terminó regalándome algo todavía más especial: no solo jugar contigo, sino poder llamarte compañero y defender juntos la camiseta de nuestra Selección”, añadió.

El jugador del Bayern también recordó el momento en el que tuvo por primera vez a James a su lado con la camiseta nacional. Para él, aquella escena representó la materialización de un sueño que había tenido durante mucho tiempo.

“Nunca voy a olvidar lo que significó para mí verte por primera vez a mi lado con la misma camiseta y pensar: ‘lo que algún día soñé, hoy lo estoy viviendo’”, manifestó.

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En su mensaje, Díaz también agradeció a James por los consejos recibidos y por los momentos que compartieron durante su etapa en la Tricolor. El extremo lo calificó como un “crack” y le deseó éxitos en el camino que emprenda tras su despedida del combinado nacional.

“Por eso me siento profundamente afortunado de haber compartido contigo este camino, campeonatos, alegrías y tantos momentos que voy a guardar para siempre”, concluyó el futbolista.

James respondió y dejó un mensaje para la selección de Colombia

La publicación de Luis Díaz no tardó en recibir respuesta por parte de James Rodríguez. El ’10’ le devolvió los elogios al atacante y le expresó su orgullo por la trayectoria que ha construido.

“Luchito, gracias, orgulloso de lo que eres y en lo que te has convertido, muchas veces te lo he dicho y lo sabes. Te quiero, Luchito”, escribió James.

En el mismo mensaje, el mediocampista dejó una frase sobre el futuro de la Selección Colombia, ahora que ha decidido cerrar su ciclo con el equipo nacional: “La selección queda en buenas manos”.

Una sociedad que dejó cifras con la Tricolor

Desde que Luis Díaz se incorporó a la Selección Colombia y comenzó a compartir con James Rodríguez, ambos construyeron una sociedad que también quedó reflejada en los números.

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En los últimos siete años, los dos futbolistas disputaron juntos 55 partidos con la camiseta de Colombia, teniendo en cuenta los encuentros en los que estuvieron simultáneamente en el terreno de juego.

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Durante ese periodo, además, participaron conjuntamente en cinco goles de la selección. En todos esos registros, Luis Díaz fue el encargado de marcar y James Rodríguez aportó la asistencia.

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Así, la despedida del cucuteño también significó para Díaz el cierre de una etapa que comenzó con la admiración de un joven futbolista por el ’10’ de Colombia y que terminó convirtiéndose en una historia de compañeros, goles, consejos y momentos compartidos con la Tricolor.

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