Deportes
Fútbol Mundial

El Flamengo de Jorge Carrascal es el primer finalista de la Copa Libertadores 2025

Después de la victoria en Brasil, en la ida, el 0-0 en Avellaneda le terminó dando la clasificación al cuadro de Río de Janeiro.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
30 de octubre de 2025 - 03:12 a. m.
Jorge Carrascal, figura de Flamengo, en la semifinales de la Copa Libertadores.
Jorge Carrascal, figura de Flamengo, en la semifinales de la Copa Libertadores.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
Flamengo clasificó a la final de la Copa Libertadores 2025 tras empatar 0-0 en Avellaneda ante Racing Club y hacer valer el 1-0 conseguido en la ida en Río de Janeiro.

El gol del colombiano Jorge Carrascal en el Maracaná terminó siendo la diferencia en una serie que se definió por detalles, en la que el conjunto brasileño mostró oficio, serenidad y una lectura táctica impecable para resistir en territorio argentino.

En el partido de ida, Carrascal había sido la figura: su movilidad y capacidad para asociarse con el tridente ofensivo de Flamengo generaron los espacios que terminaron abriendo el marcador a los 88 minutos.

Esa ventaja mínima fue suficiente para sostener la eliminatoria. En la revancha, Racing propuso un ritmo alto y presionó con intensidad, pero se encontró con un equipo brasileño sólido en defensa, disciplinado en el repliegue y eficaz en la gestión del tiempo y los espacios, un reflejo del temple competitivo del “Mengão” en estas instancias.

Con este resultado, Flamengo vuelve a una final continental impulsado por su equilibrio entre talento y madurez táctica.

Ahora espera al ganador de la serie entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmeiras, que se definirá este jueves tras el 3-0 a favor de los ecuatorianos en la ida.

El conjunto carioca, con Carrascal consolidado como figura y con la confianza que da superar una serie compleja, se ilusiona con volver a levantar la Libertadores y reafirmar su dominio en Sudamérica.

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

