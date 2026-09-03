Siguen llegando sanciones para Santa Fe y América por los hechos de violencia en El Campín

Hinchas afectados y peleas entre barras bravas durante el partido entre Santa Fe y América de Cali en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) publicó nuevas sanciones contra Independiente Santa Fe y América de Cali por los hechos violentos presentados en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el pasado sábado 22 de agosto. El escenario también sufrió castigos por el hecho.

Eso sí, Santa Fe fue el club con la mayor pena, tanto desde el punto de vista económico como en la utilización del Coloso de la 57 en la capital del país. Aun así, la Dimayor enfatizó que ambos clubes pueden apelar la decisión para reducir la sanción, tanto por concepto de dinero como por fechas de juego.

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Sanción para Independiente Santa Fe

De acuerdo con el comunicado de la Dimayor, Santa Fe tendrá que afrontar dos partidos de local con el estadio vacio. Esta sanción se une a la que ya había impuesto la Alcaldía de Bogotá en las tribunas sur y norte de El Campín.

Adicionalmente, la División Mayor del Fútbol Colombiano le impuso una multa al conjunto santafereño por COP 15.758.145. Todo esto relacionado a los daños provocados al recinto por parte de sus hinchas en el juego contra América.

Eso sí, la escuadra escarlata también recibió una sanción económica y una suspensión a si hinchada en el próximo partido. Aun así, el castigo más grave se lo llevo Independiente Santa Fe, el cual ofició de local en ese compromiso.

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Sanción a América de Cali

El Diblo Rojo tendrá que jugar un partido como local con todas las tribunas vacias y pagar una multa de COP 14.072.240. La Dimayor también aclaró que ambos clubes pueden apelar estas sanciones ante el Comité Disciplinario.

Lo ocurrido aquella noche en el Coloso de la 57 sigue siendo material de investigación por cuenta de las autoridades. A juzgar por los videos de los hechos, todo comenzó por el intento de robo de un trapo de una tribuna.

Los integrantes de la Guardia Albirroja respondieron a esto invadiendo el campo y agrediendo a los de Baron Rojo. Fue en ese momento que se suspendió el encuentro e intervinó la Policia Metropolitana de Bogotá.

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