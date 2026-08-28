Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II: así quedó tras finalizar la séptima fecha

Los jugadores de América celebran su triunfo contra Junior. Foto: América de Cali, vía X

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La séptima jornada de la Liga BetPlay 2026-II terminó con movimientos importantes en la tabla de posiciones. América de Cali se mantiene como líder sólido del campeonato, mientras que Millonarios fue uno de los grandes ganadores de la fecha tras vencer a Llaneros en Villavicencio y acercarse a los primeros puestos.

El cuadro embajador se impuso por 2-0 como visitante, en un partido que quedó condicionado desde los primeros minutos por la expulsión de Jhon Vásquez, de Llaneros, a los cinco minutos, luego de una acción revisada por el VAR. Con un hombre más, Millonarios aprovechó sus oportunidades y se llevó los tres puntos gracias a los goles de Francisco Chaverra, a los 29 minutos, y Andrey Estupiñán, a los 82, dos de los fichajes del equipo para este semestre.

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Millonarios se mete en la pelea

Después de la derrota frente a Bucaramanga, Millonarios ha conseguido recuperar terreno y cerró la séptima fecha en la tercera posición con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota. Además, tiene un partido menos que varios de sus rivales directos y cuenta con una diferencia de gol de +4.

Por delante aparecen América, que lidera con 16 puntos, y Llaneros, que pese a la derrota ante los azules se mantiene segundo con 11 unidades. Tolima también suma 10 puntos, pero Millonarios lo supera por diferencia de gol. Atlético Nacional, con apenas cuatro partidos disputados, es quinto con nueve unidades, las mismas que Medellín y Bucaramanga.

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El empate entre Internacional de Bogotá y Pasto cerró la jornada

Otro de los partidos de la fecha terminó con empate entre Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto, que igualaron 1-1 en el estadio de Techo. Jonathan Perlaza abrió el marcador para el conjunto nariñense a los nueve minutos, pero Óscar Rodas igualó el compromiso a los 22.

El resultado dejó a Internacional de Bogotá con seis puntos, en la parte baja de la clasificación, mientras que Pasto continúa en una situación complicada. El equipo nariñense apenas suma un punto en seis partidos y ocupa una de las últimas posiciones, junto a Junior y Boyacá Chicó.

La séptima fecha también quedó incompleta, pues tres partidos fueron aplazados y todavía están pendientes de disputarse: Bucaramanga vs. Águilas Doradas, Santa Fe vs. Jaguares y Once Caldas vs. Tolima.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

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