Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II: así quedó tras finalizar la séptima fecha

América sigue firme en el liderato, Millonarios escaló al tercer puesto tras vencer a Llaneros y varios equipos aún tienen partidos pendientes.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
28 de agosto de 2026 - 11:45 a. m.
Los jugadores de América celebran su triunfo contra Junior.
Los jugadores de América celebran su triunfo contra Junior.
Foto: América de Cali, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La séptima jornada de la Liga BetPlay 2026-II terminó con movimientos importantes en la tabla de posiciones. América de Cali se mantiene como líder sólido del campeonato, mientras que Millonarios fue uno de los grandes ganadores de la fecha tras vencer a Llaneros en Villavicencio y acercarse a los primeros puestos.

El cuadro embajador se impuso por 2-0 como visitante, en un partido que quedó condicionado desde los primeros minutos por la expulsión de Jhon Vásquez, de Llaneros, a los cinco minutos, luego de una acción revisada por el VAR. Con un hombre más, Millonarios aprovechó sus oportunidades y se llevó los tres puntos gracias a los goles de Francisco Chaverra, a los 29 minutos, y Andrey Estupiñán, a los 82, dos de los fichajes del equipo para este semestre.

Lea: Millonarios venció a Llaneros y se metió a los ocho mejores de la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios se mete en la pelea

Después de la derrota frente a Bucaramanga, Millonarios ha conseguido recuperar terreno y cerró la séptima fecha en la tercera posición con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota. Además, tiene un partido menos que varios de sus rivales directos y cuenta con una diferencia de gol de +4.

Por delante aparecen América, que lidera con 16 puntos, y Llaneros, que pese a la derrota ante los azules se mantiene segundo con 11 unidades. Tolima también suma 10 puntos, pero Millonarios lo supera por diferencia de gol. Atlético Nacional, con apenas cuatro partidos disputados, es quinto con nueve unidades, las mismas que Medellín y Bucaramanga.

Le puede interesar: Vuelta a España 2026, etapa 7: recorrido, planimetría, hora y dónde ver en Colombia

El empate entre Internacional de Bogotá y Pasto cerró la jornada

Otro de los partidos de la fecha terminó con empate entre Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto, que igualaron 1-1 en el estadio de Techo. Jonathan Perlaza abrió el marcador para el conjunto nariñense a los nueve minutos, pero Óscar Rodas igualó el compromiso a los 22.

El resultado dejó a Internacional de Bogotá con seis puntos, en la parte baja de la clasificación, mientras que Pasto continúa en una situación complicada. El equipo nariñense apenas suma un punto en seis partidos y ocupa una de las últimas posiciones, junto a Junior y Boyacá Chicó.

La séptima fecha también quedó incompleta, pues tres partidos fueron aplazados y todavía están pendientes de disputarse: Bucaramanga vs. Águilas Doradas, Santa Fe vs. Jaguares y Once Caldas vs. Tolima.

Le recomendamos: Weimar Asprilla, el héroe monumental del cardenal

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Liga BetPlay 2026-II

Liga BetPlay 2026-II tabla

tabla de Liga BetPlay 2026-II

Liga BetPlay 2026-II posiciones

posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Liga BetPlay 2026-II tabla de posiciones

tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Liga BetPlay 2026-II partidos

resultados Liga BetPlay 2026-II

Liga BetPlay 2026-II todos los resultados

Liga BetPlay 2026-II tabla posiciones

Liga BetPlay 2026-II hoy

partidos hoy Liga BetPlay 2026-II

Liga BetPlay 2026-II partidos de hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.