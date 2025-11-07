Logo El Espectador
Reclasificación 2025: así va la carrera por los cupos a torneos internacionales

La reclasificación entra en su fase decisiva y define qué equipos representarán a Colombia en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
07 de noviembre de 2025 - 05:29 p. m.
Mathues Uribe anotó en la goleada de Nacional sobre América (4-1).
Foto: Atlético Nacional
La Liga BetPlay 2025-II entra en su recta final y, más allá de la tabla de posiciones, todas las miradas apuntan a la reclasificación, el acumulado anual que decide quiénes representarán a Colombia en los torneos internacionales del próximo año.

A dos fechas del cierre de la fase regular, Independiente Medellín se mantiene como el equipo más constante del 2025, con 81 puntos en la reclasificación. Detrás aparecen Atlético Nacional (77) y Deportes Tolima (76), que completan el podio.

Más abajo, aunque con opciones, están América de Cali (74), Junior (69) y Millonarios (69), todos en la lucha por un lugar en las copas. En la mitad de ellos está Santa Fe (74), quien ya está clasificado por ser campeón en el primer semestre.

Los cupos a la Copa Libertadores 2026

Colombia dispone de cuatro cupos para la Copa Libertadores 2026. El primero ya pertenece a Independiente Santa Fe, campeón del torneo apertura, que aseguró su presencia directa en la fase de grupos.

El segundo será para el ganador del torneo clausura, quien también accederá de manera directa.

Los otros dos lugares se asignarán a los mejores equipos de la reclasificación que no sean campeones, los cuales deberán iniciar su camino en las fases previas del certamen continental. En este momento, los mejores clasificados son Medellín y Nacional.

Los cupos de la Sudamericana

La Copa Sudamericana 2026 también depende de la reclasificación. El formato establece que cuatro clubes colombianos jugarán una ronda local previa, de la que solo dos avanzarán a la fase de grupos.

Uno de esos cupos pertenece al campeón de la Copa BetPlay, mientras que los otros tres se asignan a los mejores equipos del acumulado que no tengan participación en la Libertadores.

Los equipos que están peleando por la Copa BetPlay son Atlético Nacional, Medellín, América y Envigado, que descendió a la segunda división. De ellos saldrá un cupo.

Y en la tabla de reclasificación, los otros tres que podrían ir son Tolima, América y Junior. Millonarios, Bucaramanga y Once Caldas todavía tienen posibilidades de pelear su cupo.

Así va la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay 2025

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

