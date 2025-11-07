Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia

¡Atención! Esta es la convocatoria de Colombia para los amistosos de noviembre

Néstor Lorenzo reveló a sus 26 jugadores para enfrentar a Nueva Zelanda y a Australia en Estados Unidos.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
07 de noviembre de 2025 - 02:16 p. m.
James Rodríguez, Luis Díaz y Dayro Moreno celebran la clasificación de Colombia al Mundial de 2026.
James Rodríguez, Luis Díaz y Dayro Moreno celebran la clasificación de Colombia al Mundial de 2026.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol
El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el cuerpo técnico de la selección de Colombia de Mayores, encabezado por el director técnico Néstor Lorenzo, anunciaron la lista de jugadores convocados para la doble fecha de amistosos internacionales del mes de noviembre.

Entre las novedades destaca la presencia del delantero Carlos Andrés Gómez, formado en Millonarios y actualmente con un destacado desempeño en el Vasco da Gama de Brasil.

La concentración del equipo nacional se llevará a cabo en Fort Lauderdale, Florida, desde el sábado 8 hasta el 17 de noviembre, fecha en la que la delegación viajará directamente a Nueva York, Estados Unidos, para disputar su segundo encuentro.

Nueva Zelanda y Australia, los rivales

La selección de Colombia enfrentará a Nueva Zelanda el sábado 15 de noviembre en el estadio de Fort Lauderdale (Florida, EE. UU.) y a Australia el martes 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York.

Estos encuentros hacen parte del plan de trabajo diseñado por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, orientado a afinar detalles en el proceso competitivo del equipo nacional con miras al máximo reto del fútbol mundial.

Más allá de su carácter preparatorio, la doble jornada representa una valiosa oportunidad para observar jugadores, consolidar la idea de juego y mantener el ritmo internacional frente a rivales de jerarquía.

Además, estos duelos serán determinantes para sumar puntos en el ranking FIFA y fortalecer la aspiración de Colombia de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026, programado para el 5 de diciembre.

A continuación la lista de los 26 jugadores convocados:

  • Álvaro Angulo — Pumas (MEX)
  • Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)
  • Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)
  • Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)
  • Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)
  • Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)
  • David Ospina — Atlético Nacional (COL)
  • Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)
  • James Rodríguez — Club León (MEX)
  • Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)
  • Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  • Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)
  • Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)
  • Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)
  • Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)
  • Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)
  • Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)
  • Kevin Castaño — River Plate (ARG)
  • Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)
  • Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)
  • Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)
  • Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)
  • Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)
  • Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)
  • Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

William Benavides(21194)Hace 48 minutos
El mismo combo de siempre !!! por que no le da oportunidad a jovenes o ver figuras diferentes , entendible lo de Arias necesita volver a construir su confianza. Dele descanso a Lucho y a otros .........
German Cardona(06621)Hace 1 hora
¿¿¿¿, Y el de CHICORAL--????,
  • gustavo galan(6016)Hace 52 minutos
    Esta quemado,que siga tomando ron viejo de caldas en manizales, la juventud manda.
