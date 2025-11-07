Logo El Espectador
Así quedó la tabla del Grupo G del Mundial Sub-17 tras el empate de Colombia

La tricolor sigue sin ganar y dependerá de un triunfo contra Corea del Norte para avanzar a la siguiente fase.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
07 de noviembre de 2025 - 03:17 p. m.
Cristian Orozco, mediocampista de la selección de Colombia Sub-17.
Cristian Orozco, mediocampista de la selección de Colombia Sub-17.
Foto: FCF
Colombia no logró romper el cero contra El Salvador. Los dirigidos por Fredy Hurtado buscaron por todos lados: centros, remates de media distancia, jugadas elaboradas… pero el gol nunca llegó. El cansancio se notó y la frustración también.

El Salvador, golpeado tras el 5-0 sufrido frente a Corea del Norte, apostó todo a defender y contragolpear, y el plan le salió. Colombia tuvo la pelota, las ganas y las opciones, pero no la puntería.

El empate deja a Colombia con dos puntos y tercera en el Grupo G. Corea del Norte se mantiene al frente con cuatro unidades tras igualar con Alemania, que tiene los mismos puntos que la tricolor. El Salvador sigue último con un punto.

El siguiente reto será el lunes a las 8:30 a.m. ante Corea del Norte, con transmisión por Ditu y Gol Caracol, y cobertura minuto a minuto en El Espectador.

Así quedó la tabla del Grupo G del Mundial Sub-17

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

