Así quedó la tabla del Grupo G del Mundial Sub-17 tras el empate de Colombia

Colombia no logró romper el cero contra El Salvador. Los dirigidos por Fredy Hurtado buscaron por todos lados: centros, remates de media distancia, jugadas elaboradas… pero el gol nunca llegó. El cansancio se notó y la frustración también.

El Salvador, golpeado tras el 5-0 sufrido frente a Corea del Norte, apostó todo a defender y contragolpear, y el plan le salió. Colombia tuvo la pelota, las ganas y las opciones, pero no la puntería.

El empate deja a Colombia con dos puntos y tercera en el Grupo G. Corea del Norte se mantiene al frente con cuatro unidades tras igualar con Alemania, que tiene los mismos puntos que la tricolor. El Salvador sigue último con un punto.

El siguiente reto será el lunes a las 8:30 a.m. ante Corea del Norte, con transmisión por Ditu y Gol Caracol, y cobertura minuto a minuto en El Espectador.

Así quedó la tabla del Grupo G del Mundial Sub-17

