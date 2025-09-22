“Tirala donde querás que yo la tapo”: el video viral de Luisa Agudelo

Luisa Agudelo, portera del Deportivo Cali y figura en la final de la Liga BetPlay Femenina. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Deportivo Cali celebró este domingo su tercera estrella en la Liga BetPlay Femenina tras vencer a Independiente Santa Fe en una dramática final disputada en Palmira. El título llegó después de un empate global 1-1 y una definición por penaltis en la que la gran figura fue la portera Luisa Agudelo.

La guardameta vallecaucana, de apenas 18 años, se vistió de heroína con una actuación que ya recorre las redes sociales. El partido había tenido de todo: el gol de Leidy Lorena Cobos que igualó la serie, las expulsiones que dejaron a Santa Fe con nueve jugadoras y la tensión de los disparos desde el punto blanco.

Y allí apareció la personalidad de Agudelo. Frente a Mariana Zamorano, máxima artillera del conjunto cardenal, la guardameta lanzó una frase que quedará grabada en la memoria: “Tirala donde querás que yo la tapo”. Dicho y hecho: adivinó la trayectoria del disparo y lo atajó.

Mientras tanto, las azucareras no fallaron ninguno de sus cobros. Con el quinto penal, ejecutado por Loren Yanid Sánchez, el Cali selló el campeonato y alcanzó a Santa Fe en el palmarés histórico de la Liga BetPlay Femenina con tres títulos cada uno.

La carrera de Luisa Agudelo apenas comienza, pero ya está marcada por grandes momentos. Fue figura en la selección sub-17 que se consagró subcampeona del mundo en India en 2022 y también integró la selección mayor que alcanzó la final de la Copa América en Ecuador.

Su proyección es indiscutible. En el Deportivo Cali se ha consolidado como un talento de referencia y aspira a seguir camino de figuras que también emergieron del club y hoy hacen parte de las mejores ligas del mundo como Linda Caicedo, Manuela Paví y Valerin Loboa.

Ahora, con el respaldo de un título que la tuvo como protagonista, Agudelo confirma que no solo es quien está llamada a ser la heredera del arco tricolor, sino que también es en general una de las grandes apuestas del fútbol femenino colombiano.

