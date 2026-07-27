Un documento indica que Ramón Jesurun no puede ser reelegido como presidente de la FCF

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol durante la llegada de la selección Colombia Sub-17 tras obtener el título del Sudamericano de su categoría disputado en Paraguay. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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A un mes y un día de que se instaure un nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), algo que parecía casi un hecho, ahora está en tela de juicio por cuenta de un estatuto legal. Todo parece indicar que Ramón Jesurun podría estar inhabilitado para ser reelegido como presidente.

El 28 de agosto de 2026 se sabrá si el dirigente de 73 años sigue en el cargo que ejerce desde 2015, tras reemplazar a Luis Bedoya, involucrado en el mayor escándalo de corrupción en la historia de la FIFA, y quien se entregó a la justicia de los Estados Unidos. Ahora, los límites de la reelección en la federación le impedirían a Jesurun seguir en el puesto por cuatro años más.

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¿Ramón Jesurun no seguirá siendo el presidente de la federación?

La discusión jurídica se fundamenta en un documento de la FCF, el cual establece que: “el periodo del presidente será de cuatro años, pudiendo ser reelegido hasta por dos periodos sucesivos”, dice el Decreto 1228 de 1995.

Además, el certificado expresa que no se podrá ejercer un cargo por elección en más de un organismo. Según lo anterior, Ramón Jesurun no podría siquiera participar de la elección este año, pues lleva 11 años como el presidente.

Sin embargo, hay otro instrumento legal que podría habilitar a Jesurun para su tercer periodo elegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. A este es al que se aferran los dirigentes que apoyan la reelección.

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Esto podría mantener a Jesurun como presidente

Ramón Jesurun y compañía sostienen que solo deben contarse los periodos en los que ha sido elegido por la asamblea. Tras la renuncia de Luis Bedoya Fifagate, el barranquillero lo reemplazó siendo presidente de la Dimayor.

No obstante, en contraparte, los que se oponen a la reelección del dirigente argumentan que, al haber sido presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, ya tuvo su primer periodo como vicepresidente del Comité Ejecutivo.

Incluso hay quienes se remontan al 24 de agosto de 1998 para señalar el primer periodo de Jesurun en el Comité Ejecutivo de la FCF. De acuerdo con el diario El Tiempo, ese día el dirigente “se sentó por primera vez en la mesa de reuniones del órgano más importante de la federación”, reseñó en ese entonces.

De comprobarse, Ramón Jesurun completaría no tres sino cinco periodos inmiscuido en las decisiones del fútbol colombiano. Habrá que esperar a cómo se resuelve este caso y Jeurun sigue al frente de la Federación Colombiana de Fútbol.

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