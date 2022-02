Una Liga Femenina para creer

Deportivo Cali empieza desde hoy la defensa de su título como campeón al enfrentar a Huila.

El año pasado se habló de tener una Liga Femenina digna porque, si bien el torneo sigue existiendo, sus condiciones y duración fueron disminuyendo con el paso de los años. Además de garantías laborales para las jugadoras, las condiciones de competencia no han sido las mejores, pues los campeonatos no han durado más de tres meses —el del año pasado duró apenas un mes y medio—, y el resto del año la mayoría de futbolistas no tenían contrato, para poder vivir de este deporte en el país.

