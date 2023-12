“¿Vamos para un partido de fútbol o para la guerra?”: técnico del Cali fue agredido

Jaime de la Pava, entrenador de Deportivo Cali desde el pasado mes de julio. Foto: Deportivo Cali

El final de la quinta jornada del cuadrangular A de la Liga BetPlay estuvo marcado por hechos lamentables. En el cierre de la jornada sabatina, el partido entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla no pudo terminar en el estadio Palmaseca.

#Atención: Así salieron los jugadores de Junior y Deportivo Cali en #Palmaseca, los árbitros no han podido abandonar el terreno de juego. Se suspendió, ganó la visita 0x2. ⚽️❌️🇳🇬 pic.twitter.com/Nw5rw3bWCb — Juan Pablo Murillo (@JuanPaMurillo27) December 3, 2023

Al minuto 75 del compromiso, un grupo de hinchas azucareros saltó al terreno de juego y persiguió a los integrantes del cuerpo arbitral. En principio, se esperó para reanudar el juego, pero finalmente tuvo que ser terminado, pues no hubo garantías para darle continuidad al cotejo.

Los simpatizantes de Deportivo Cali ya estaban enardecidos desde los primeros minutos luego de que el árbitro central expulsó al delantero paraguayo Gustavo Ramírez por un codazo sobre un jugador rival. La cosa explotó al minuto 75, cuando la visita ganaba 2-0.

El hecho que desencadenó la invasión fue la anulación del que habría sido el descuento. En un primer momento, el árbitro no pudo ni siquiera acercarse a la pantalla para verificar la jugada. Después señaló fuera de juego y obstrucción a la visión del arquero de Junior.

La agresión a Jaime de la Pava

Tras el partido, el D.T. del Cali, Jaime de la Pava, denunció que también fue víctima de ataques por parte de la hinchada azucarera. “Saliendo, me pegaron con una moneda y me abrió un poco. Esto no puede ocurrir, cuando uno sale para el estadio ve que hay 50 policías y uno dice: ¿Vamos para un partido de fútbol o vamos para la guerra?”, comentó el estratega.

De la Pava aseguró que si bien entiende que haya aficionados que estén frustrados con el rendimiento del equipo, las decisiones arbitrales y los resultados, nada justifica las agresiones. “El juego se nos presentó en unas circunstancias muy duras y eso genera impotencia, pero llegar a los límites de la violencia es complejo”.

Sobre su futuro en el equipo, el técnico azucarero comentó que “siento que merezco seguir, pero el entrenador que esté el próximo año debe entender el entorno del equipo y los objetivos que realmente se pueden alcanzar”.

