Marcelo a Cristiano Ronaldo: "Espero que seas muy feliz, no pensé que este día llegaría"

-EFE

Tras hacerse oficial el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus el pasado 10 de julio, este jueves su excompañero Marcelo dedicó unas palabras de despedida en un mensaje de Instagram al astro portugués. El nuevo jugador del equipo italiano fue transferido por cuatros temporadas por 105 millones de euros.



"¡Quién lo diría, eh, Cris! Es hora de decir hasta luego... ¡Te juro que no imaginaba que ese día llegaría! Pero nada en esta vida es para siempre, espero que seas muy feliz en tu nueva andadura", publicó la estrella brasileña en el mensaje junto a una foto donde ambos jugadores salen abrazados. (Lea aquí: Es oficial: Cristiano Ronaldo es nuevo jugador de la Juventus de Italia​)



"Fueron casi diez años a tu lado, 10 años de alegría, buen fútbol, victorias, derrotas y momentos maravillosos. Aprendí mucho de ti, tu dedicación es la cosa más extraña que vi en un deportista", señaló el lateral de la selección verdeamarela.



El lateral brasileño también agradeció toda la experiencia que Ronaldo les aportó en el Real Madrid. (Lea también: Cristiano Ronaldo: "Fue bonito estar en el Real Madrid")



"¡Voy a echar de menos nuestras charlas antes de los partidos cuando acertabas los resultados y antes de las finales nos tranquilizabas con tu experiencia y el cariño con los más jóvenes!", resaltó el defensa. (Le puede interesar: Juventus se valoriza con la llegada de Cristiano Ronaldo)



"Tengo el orgullo de haber jugado contigo, no porque seas el mejor jugador sino por la persona que eres. Cuando deje de jugar me sentaré en el bar a tomar una cerveza, contaré varias historias y enseñaré todas nuestras fotos". (Lea también: El escandaloso sueldo de Cristiano Ronaldo en la Juventus)



Además de Marcelo, otros jugadores del conjunto merengue como Tony Kroos, Sergio Ramos, Lucas Vásquez y Marco Asensio se despidieron del astro portugués

"El Real Madrid C. F. comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C.", indicó el pasado martes por medio de un comunicado el Real Madrid la salida del portugués. (Escuche aquí: Pódcast Pechofríos: La obsesión de Cristiano Ronaldo)

Crisrtiano militó en el club merengue durante nueve años y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los merengues con 451 tantos en 438 partidos. Ganó 16 títulos, entre ellos cuatro Copas de Europa, cuatro Balones de Oro, dos The Best y tres Botas de Oro.