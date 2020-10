El equipo dirigido por Carlos Queiroz enfrenta este viernes a Venezuela en Barranquilla, un partido que estaba programado para marzo y que la pandemia obligó a aplazar.

En la rueda de prensa previa al partido de hoy contra Venezuela, Radamel Falcao García tocó las entrañas de muchos con una frase que, seguramente, necesitó de todas sus fuerzas para salir de su boca: “Entiendo que el final de mi carrera está más cerca”.

Pero El Tigre lo dijo con el sosiego de quien comprende los pormenores del tiempo y de la vida, también con la tranquilidad de saber que la selección de Colombia va por buen camino, y que los 16 años sin ir a un Mundial ya son un recuerdo que se hace efímero.

Y que ahora el equipo se fortalece con la aparición de buenos jugadores, uno tras otro. Y que todo va girando, y que cuando se está al comienzo, como lo estuvo él en 2007 (debutó contra Brasil en Bogotá por eliminatorias), el final solo se contempla en lo lejano.

La selección de hoy es un conjunto noventero. Los únicos que no nacieron en esta década son Falcao García (1986), Juan Guillermo Cuadrado (1988) y Camilo Vargas (1989). El resto, muy seguramente, se habrá enterado de las hazañas de Francisco Maturana y sus dirigidos gracias a las voces de otros, a videos posteriores y a las anécdotas de los mismos protagonistas.

En ese orden de ideas también les habrán contado que la superioridad de Colombia sobre Venezuela era algo arraigado a la historia, que en los 16 enfrentamientos previos nuestro país había ganado siete y que un empate frente a una nación beisbolera, con menos tradición, era de por sí algo imprevisto, intolerable.

Y que el 24 de abril de 2001, en Maracaibo, venezolanos y colombianos igualaron 2-2 por la fecha 12 de la eliminatoria al Mundial de Corea y Japón, y que el resultado fue tan indignante para todos, que ahí mismo sacaron al entrenador del momento, Luis Augusto García, que hasta ese entonces tenía al equipo entre los puestos de clasificación. Quizá desde ese instante se empezó a ver a Venezuela de otra manera, con un respeto infundado en victorias que ya no eran utópicas, sino bastante reales, como la del 15 de noviembre de 2003 en Barranquilla, en el Metropolitano, con un golazo de Juan Arango, un zapatazo imposible para Faryd Mondragón.

Y por si fuera poco, para los que creían que las cosas no iban a cambiar y que todo era una cuestión de suerte, Venezuela volvió a derrotar a Colombia en el camino a Sudáfrica 2010 (1-0) y en el de Brasil 2014 (1-0). Las nuevas generaciones lo saben y están enteradas del crecimiento de la selección vinotinto. Imposible no hacerlo en un mundo tan tecnológico y tan diferente al de antaño, cuando muchas veces la base del planteamiento era la especulación.

Ajeno a esos antecedentes -no quiere decir que no los haya indagado- Carlos Queiroz debutará en la que para él es la eliminatoria más complicada y emocionante del mundo (ya sabe lo que son la asiática, la europea y la africana). Y lo hará en Barranquilla, sin público en el Metropolitano, a las 6:30 p.m. y no a las 3:30 como se hacía antes, pues el calor y la humedad afectan de igual forma al local que al visitante, y en palabras suyas: “No puede ser lo más importante a la hora de determinar el resultado de un partido”.

El DT portugués tendrá un trabajo interesante para descifrar a un rival que, a la fecha y con un nuevo proceso (el de José Peseiro), mantiene bajo un velo su accionar, pues los días de trabajo han sido pocos. Y por eso es complicado hablar de cuál será su estilo o cómo suplirá las bajas de Salomón Rondón, José Martínez, Júnior Moreno y Arquímedes Figuera.

Incluso decir si será precavido y recatado tratando de sumar de visitante, que en teoría sería lo más práctico y sensato para un seleccionado que, seguramente, apelará a la memoria colectiva y al antes. Por eso, como dijo alguna vez Marcelo Bielsa, los oponentes más enigmáticos son los más peligrosos y obligan a mirar más para acá que para allá.

Y así ha sido el trabajo de Queiroz, que lo único que pide es intensidad, concentración y disciplina, y que no se asusta a la hora de darle libertad a un grupo que ya se conoce, que goza de un presente inmejorable de algunos de sus hombres (James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Muriel, Juan Cuadrado, Yerry Mina, entre otros) y que desde hace ocho años tiene una identidad a la que se adapta todo aquel que va llegando, una forma de interpretar el fútbol.

Este viernes empieza el camino de Colombia en las eliminatorias suramericanas, las más pasionales de todas y en las que hay que saber ganar y mantener la cordura para saber perder. Claro está, que comenzar triunfando puede ahorrar melancolías irremediables en el futuro.

Camilo Amaya - @CamiloGAmaya

Resultados de la primera fecha de la eliminatoria suramericana a Catar 2022

Paraguay 2 (A. Romero, 66′ y 81′), Perú 2 (A. Carrillo, 53′ y 85′)

Uruguay 2 (L. Suárez, 40′ y M. Gómez, 92′), Chile 1 (A. Sánchez, 55′)

Argentina 1 (L. Messi, 10′), Ecuador 0

Colombia vs. Venezuela (viernes, 6:30 p.m., Gol Caracol)

Brasil vs. Bolivia (viernes, 7:30 p.m.)