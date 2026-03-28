A Cristhian Mosquera le peguntaron por Colombia tras su debut con España, ¿qué dijo?

Cristhian Mosquera debutó oficialmente con la selección mayor de España. Foto: Andreu Esteban - EFE

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Cristhian Mosquera y la selección de Colombia alejaron sus caminos de forma definitiva. El defensor de origen colombiano debutó con la selección absoluta de España en la victoria 3-0 sobre Serbia, en un amistoso de la fecha FIFA, y después del encuentro expresó la emoción de cumplir lo que definió como uno de sus grandes anhelos.

El central de 21 años ingresó al minuto 83 en reemplazo de Pau Cubarsí, cuando el partido ya estaba encarrilado para el equipo de Luis de la Fuente. Los goles de Mikel Oyarzábal (doblete) y Víctor Muñoz ya habían definido la historia a favor de La Roja en Villarreal, al este de la nación ibérica.

“Muy contento por la oportunidad del míster. Al final el trabajo, el día a día, el esfuerzo que hay detrás de todo esto, mi familia también que está ahí apoyándome. Muy contento por esta oportunidad, por poder apoyar y ayudar al equipo y espero seguir así”, afirmó en diálogo con la televisora española TVE.

Su estreno con La Roja, después de haberla representado en varias categorías juveniles, despeja cualquier especulación sobre un eventual llamado con la selección de Colombia. El defensor, que podía optar por ambos combinados, queda ligado al combinado español en medio de versiones que lo acercaban a la tricolor.

Cuando fue consultado sobre la posibilidad de elegir entre España o Colombia, contestó: “En cuanto a este tema que siempre sale, yo siempre he estado muy tranquilo, a pesar del ruido externo. Creo que lo he demostrado. Al final, el trabajo te abre puertas, hoy se ha dado la oportunidad, así que muy contento”.

Mosquera nació en Alicante, en la Comunidad Valenciana, la misma comunidad autónoma en la que se disputó el encuentro ante Serbia. El amistoso se jugó en Villarreal, en el estadio de La Cerámica, un escenario cercano a su entorno más íntimo y familiar.

“Ha venido bastante gente de casa, que estoy aquí cerquita, y un privilegio poder jugar aquí y debutar con la selección absoluta cerca de mi casa. Imagino que estarán igual de contentos que yo o más”, señaló el defensor de padres colombianos.

Mosquera y sus compañeros de La Roja volverán a la acción el próximo martes 31 de marzo, cuando reciban a Egipto en Barcelona (2:00 p.m.). Será otro amistoso de preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que España, uno de los favoritos, seguirá afinando detalles.

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