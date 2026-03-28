“Francia nos aterriza y nos ayuda a saber para qué estamos en la Copa del Mundo”, Jhon Arias

Jhon Arias, autor del único gol de la selección de Colombia frente a Croacia en el partido amistoso de este jueves 26 de marzo de 2026 en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, previo a la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá este verano. Foto: Getty Images via AFP - JULIO AGUILAR

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“Francia tiene grandes jugadores. Sin embargo, acá en Colombia también tenemos grandes futbolistas, importantes, de buen presente y una excelente carrera. Será un buen rival y partido, que nos servirá de cara al Mundial. Es bueno tener este tipo de compromisos porque te miden la vara”, Jhon Arias.

El jugador de Palmeiras atendió a la prensa presente en Washington antes del partido amistoso entre la selección de Colombia y la selección de Francia. Y aunque fue autocrítico con la actuación del combinado patrio frente a Croacia el pasado jueves, es optimista con lo que pueda hacer Colombia con Francia.

“Es una fecha atípica por el tiempo de preparación, con solo dos días entre juego y juego. Independientemente del rival que tengamos, Colombia no renuncia a su esencia y a lo que nos trajo hasta acá. Se sabe que Francia va a ser un rival que va a exigir nuestra mejor cara”, explicó Arias a los medios.

¿Qué dijo Santiago Arias?

Jhon Arias no fue el único que tuvo palabras antes de medirse frente a los dos veces campeones de mundo. Santiago Arias, lateral derecho de Independiente de Avellaneda, también cree que el duelo contra los franceses será uno para sacar conclusiones de cara a la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

“Sea cual sea el rival que está al frente, vamos con la misma intención que es ganar, que es seguir mejorando, creciendo, tratar de cometer los menos errores posibles. En la Copa del Mundo cuando fallas, esos errores te los cobran y quedas fuera. Lo importante es el Mundial”, señaló Santiago Arias.

El ex Atlético de Madrid también reconoció que Croacia aprovechó mejor las ocasiones de gol que tuvo en el partido anterior. Afirmó que la selección tuvo momentos tan buenos como los croatas, pero no fue capaz de concretar las opciones generadas a partir del toque corto o el lanzamiento en largo.

Yerson Mosquera, también se refirió a Francia

“Con respecto al juego, siento que va a ser muy interesante terminar de medirnos. El partido pasado lo hicimos muy bien, solamente no se nos dio el resultado, pero pienso que este juego nos va a dar eso que podemos dar; somos positivos y sé que vamos a sacar un buen resultado”, aseguró Mosquera.

Incluso, el defensor central del Wolverhampton Wanderers comparó este compromiso amistoso con uno de la Premier League, liga en la que actúa. El duelo uno contra uno es constante y exigente teniendo en cuenta la calidad de los jugadores, especialmente los galos que compiten en la élite mundial.

“Siento que la Premier te ayuda mucho, es una liga donde siempre te enfrentas a jugadores maravillosos, jugadores muy buenos, y un partido como este es muy similar. Jugadores desequilibrantes en el uno contra uno y hay que sacarle provecho a la experiencia que se ha adquirido”, finalizó el defensa.

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