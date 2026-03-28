Kimi Antonelli de Mercedes se quedó con la pole position del GP de Japón de la F1

George Russell, piloto inglés de Mercedes, y Oscar Piastri, australiano al servicio de McLaren, completaron el podio del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

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Kimi Andrea Antonelli sigue demostrando por qué es el consentido de Toto Wolf. El piloto de 19 años logró su segunda pole position en la Fórmula 1, esta vez en el Gran Premio de Japón 2026. El italiano marcó el mejor tiempo durante la tercera sesión de clasificación con un registro de 1:28.778.

Lo siguió su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, con 1:29.076 y completó el podio un sorpresivo Oscar Piastri de McLaren que marcó 1:29.132. Aunque dominó la primera y segunda sesión de la qualy, Charles Leclerc (Ferrari) se tuvo que conformar con la cuarta plaza gracias a su 1:29.405.

Otra sorpresa en la clasificación fue Lando Norris, compañero de Piastri en McLaren, al quedarse con la quinta ubicación muy cerca del piloto Leclerc. Quien no tuvo una buena sesión final fue Lewis Hamilton, corredor de Ferrari, pues quedó en la sexta posición con un tiempo muy alejado del podio.

¿En qué posición quedó Max Verstappen?

El tetracampeón del mundo sigue luchando con el Red Bull y se quedó por fuera del Top 10. El que sí pudo meterse entre los 10 primeros fue su compañero de equipo, Isack Hadjar, quien está haciendo un gran trabajo.

Arriba de Hadjar, en la séptima plaza, se quedó Pierre Gasly de Alpine, compañero de equipo del argentino Franco Colapinto. Otro de los jóvenes pilotos que hizo una gran clasificación fue el brasileño Gabriel Bortoleto.

El piloto de Audi ocupó la novena casilla y sigue siendo una de las revelaciones de este año con las nuevas reglas y nuevos monoplazas. Finalmente, el rookie (debutante) Arvid Linblad cerró el top 10 del Gran Premio de Japón 2026 de la F1.

¿Qué esperar de la carrera en Japón?

A juzgar por lo poco que se ha visto de la Fórmula 1 este año, es muy probable que Mercedes siga marcando el ritmo de carrera. Eso sí, Ferrari sigue teniendo el mejor arranque en la largada y esa es una ventaja que aprovecharán.

Habrá que ver qué tan fiable es el McLaren en las manos de Oscar Piastri, quien, de no tener contratiempos, largaría por primera vez en la temporada. En Australia chocó en la vuelta de formación y en China tuvo serios problemas mecánicos antes de salir a la pista.

En conclusión, es todavía muy pronto para perfilar a Mercedes como un claro dominador de este nuevo reglamento técnico. Sin embargo, parece que seguirá en lo más alto del clasificador en esta carrera de Susuka, Japón.

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