Adrián Ramos sobre Klopp, técnico de Luis Díaz: “Conmigo no fue esa persona”

Adrián Ramos marcó el gol del triunfo del América en Palmaseca. Foto: América de Cali

Mucho se habla de Jurgen Klopp últimamente en Colombia. El técnico de Luis Díaz en el Liverpool acapara toda la atención por la buena relación del alemán con el colombiano. Sin embargo, Adrián Ramos, que compartió con el entrenador en Borussia Dortmund, dijo en Win Sports que su experiencia con él fue muy diferente.

Si le interesa seguir leyendo sobre deportes, puede ingresar aquí

“Con Klopp tuvimos mucha indiferencia porque él me exigía, así como es él. En ocasiones no me gustaba como lo hacía. Yo sentía que me resaltaba cada error, sentía que no me podía equivocar y eso no me gustaba. Desafortunadamente me tocó la otra cara, pero es parte del fútbol”, comentó Adrián Ramos.

Puede leer: Manchester United sueña con clasificar en casa en Champions League

“En la segunda temporada se demoró como dos o tres meses en hablar conmigo y simplemente asumí: ‘tengo que entrenar para ganarme una oportunidad’. Las cosas no siempre se dan como queremos, pero quedan las experiencias. (...) Lo que hemos visto de él es que es carismático, entregado a su equipo, pero conmigo no fue esa persona”, afirmó el delantero de América de Cali, que tuvo su paso por Borussia Dortmund entre 2014 y 2017.

Le puede interesar: Las derrotas del deporte colombiano en la política

Sobre Luis Díaz y su buen momento en Liverpool, Adrián Ramos dijo que: “Luis va por muy buen camino, está mostrando un carácter y una personalidad que muy pocos lo han hecho. Esperemos que siga así y compitiendo de esa forma, tiene un entrenador que puede explotarle ese talento.

Le recomendamos: Los primeros héroes del fútbol colombiano y el mito de la identidad

A propósito de Klopp y Díaz, el alemán volvió a referirse al guajiro en la rueda de prensa previo al partido de Liverpool contra Arsenal y aseguró que: “Es una parte integral del equipo. Es bueno. Está bien que hablemos de él, ha estado aquí algunas semanas. Un comienzo increíblemente bueno, su edad, etapa de su carrera: puede mejorar mucho”.